Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác bảo vệ biên giới

Quang cảnh Hội đàm song phương giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hai nước Việt Nam-Lào. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, đồng thời góp phần duy trì hòa bình, ổn định, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Lào đề nghị hai bên tiếp tục xây dựng các cơ chế hợp tác hiệu quả giữa hai quân đội, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời duy trì truyền thống thăm viếng, trao đổi đoàn thường xuyên trên tinh thần tin cậy, đoàn kết và hữu nghị đặc biệt.

Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP Quân đội nhân dân Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống nạn buôn bán ma túy xuyên biên giới; ngăn chặn tội phạm buôn bán người; đấu tranh với các phần tử hoạt động bất hợp pháp, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; cũng như xử lý kịp thời các yếu tố có nguy cơ gây mất ổn định khu vực biên giới.