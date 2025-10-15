Tin tức
Việt Nam – Lào – Campuchia: Chung nhịp bước, vững niềm tin, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tham dự sự kiện có Đại tướng Chansamone Chanyalath - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Quốc phòng – An ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam; Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.
Cuộc diễn tập được tổ chức tại hồ Namhoum từ ngày 6 -15/10 với các nội dung chính gồm: luyện tập và thực hành các tình huống cứu hộ, cứu nạn do sập đổ công trình; tìm kiếm và cứu người dân bị nước lũ cuốn trôi trên sông, trên biển. Đây là một trong những hình thức huấn luyện thực tế quan trọng nhất của lực lượng vũ trang ba nước nhằm nâng cao năng lực phối hợp ứng phó với các sự cố, thảm họa thiên nhiên, bảo vệ an toàn tính mạng người dân.
Theo tình huống giả định, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và lũ lụt gây sạt lở đất đá làm sập đổ nhiều công trình, nhà ở của người dân tại khu vực biên giới, lực lượng quân đội ba nước đã phối hợp thực hành tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng công binh triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập; lực lượng quân y tiếp nhận, tiến hành sơ cứu ban đầu, phân loại và chuyển bệnh nhân đến bệnh viện dã chiến, đồng thời điều trực thăng vận chuyển các nạn nhân nặng lên tuyến điều trị cao hơn.
Trong nội dung tìm kiếm và cứu hộ trên sông, các lực lượng ba nước phối hợp tuần tra, tìm kiếm người gặp nạn trong khu vực lũ lụt bằng các phương tiện như xuồng, trực thăng và máy bay không người lái. Các xuồng cứu hộ y tế khẩn cấp cùng trực thăng của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ đưa người bị nạn ra khỏi vùng nguy hiểm, tổ quân y khẩn cấp thực hiện sơ cứu tại chỗ trước khi vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện dã chiến.
Với tình huống cứu hộ trên đất liền, các lực lượng sử dụng máy bay không người lái để tuần tra, khảo sát; tổ trinh sát tiếp cận khu vực xảy ra thiên tai, thu thập thông tin và thống kê dân số. Các đội cứu hộ và chó nghiệp vụ được triển khai tìm kiếm, hỗ trợ người dân bị vùi lấp do sạt lở đất. Lực lượng công binh tổ chức cứu hộ, khai thông khu vực bị chia cắt, trong khi lực lượng quân y khẩn trương sơ cứu, chăm sóc người bị thương và vận chuyển nạn nhân nặng đến bệnh viện tuyến trên bằng trực thăng.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào, Đại úy Võ Thành Công - Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4 (Bộ Quốc phòng Việt Nam), đơn vị tham gia diễn tập - cho biết trong cuộc diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung Việt Nam – Lào – Campuchia năm 2025, lực lượng quân đội ba nước đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo và thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được giao. Đây là dịp để quân đội ba nước tăng cường tình đoàn kết quốc tế, đồng thời là cơ hội quý báu để các lực lượng trao đổi kinh nghiệm, trau dồi và nâng cao trình độ trong công tác cứu hộ, cứu nạn, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực tiễn.
Đại úy Võ Thành Công khẳng định qua cuộc diễn tập lần này có thể thấy lực lượng quân đội ba nước đã thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, giao tiếp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Điều này cho thấy, nếu trong thực tế xảy ra tình huống cần đến sự phối hợp giữa quân đội ba nước, các lực lượng hoàn toàn có khả năng hợp đồng tác chiến hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn được giao.
Từ góc độ nước chủ nhà, Đại tá Khamphai Ouanvilay - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Tham mưu Quân đội nhân dân Lào - khẳng định cuộc diễn tập lần này không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa quân đội ba nước anh em. Theo Đại tá Khamphai Ouanvilay, thông qua cuộc diễn tập, lực lượng quân đội ba nước đã có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phối hợp, nâng cao kỹ năng, khả năng hiệp đồng nhịp nhàng, thuần thục trong các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Sau khi kết thúc, ba bên sẽ cùng đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng vào công tác của từng quân đội, góp phần nâng cao năng lực ứng phó khi có sự cố xảy ra.
Ở góc nhìn của lực lượng Campuchia, Đại tá Long Kimthean - Phó Cục trưởng Cục Huấn luyện, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia - cho rằng việc tham gia diễn tập và giao lưu với quân đội Việt Nam và Lào là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội ba nước. Qua chương trình này, phía Campuchia học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu, có thể vận dụng hiệu quả vào công tác huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị trong Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Cuộc diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung năm 2025 là minh chứng sinh động cho tinh thần “Đoàn kết – Hợp tác – Sẵn sàng” của quân đội ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia. Các lực lượng đã đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức diễn tập thành công, thực hành tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn sát với thực tế, triển khai hiệu quả các phương án phối hợp.
Thông qua hoạt động này, các lực lượng không chỉ được rèn luyện kỹ năng ứng phó với thiên tai, thảm họa mà còn tiếp tục củng cố, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa ba nước láng giềng anh em Việt Nam – Lào – Campuchia. Cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực phối hợp tác chiến, khẳng định sự sẵn sàng của quân đội ba nước trong việc cùng nhau bảo đảm hòa bình, ổn định và an ninh khu vực, vì hạnh phúc và cuộc sống bình yên của người dân mỗi nước./.