Việt Nam – Lào – Campuchia: Chung nhịp bước, vững niềm tin, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống

Trực thăng Việt Nam tham gia diễn tập thực hiện tình huống cứu hộ trên sông. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tham dự sự kiện có Đại tướng Chansamone Chanyalath - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Quốc phòng – An ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam; Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.

Cuộc diễn tập được tổ chức tại hồ Namhoum từ ngày 6 -15/10 với các nội dung chính gồm: luyện tập và thực hành các tình huống cứu hộ, cứu nạn do sập đổ công trình; tìm kiếm và cứu người dân bị nước lũ cuốn trôi trên sông, trên biển. Đây là một trong những hình thức huấn luyện thực tế quan trọng nhất của lực lượng vũ trang ba nước nhằm nâng cao năng lực phối hợp ứng phó với các sự cố, thảm họa thiên nhiên, bảo vệ an toàn tính mạng người dân.

Theo tình huống giả định, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và lũ lụt gây sạt lở đất đá làm sập đổ nhiều công trình, nhà ở của người dân tại khu vực biên giới, lực lượng quân đội ba nước đã phối hợp thực hành tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng công binh triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập; lực lượng quân y tiếp nhận, tiến hành sơ cứu ban đầu, phân loại và chuyển bệnh nhân đến bệnh viện dã chiến, đồng thời điều trực thăng vận chuyển các nạn nhân nặng lên tuyến điều trị cao hơn.