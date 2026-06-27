“Việt Nam – Hồ Chí Minh, từ nhà yêu nước đến biểu tượng giải phóng dân tộc”

Lời hát Bài ca Hồ Chí Minh và Như có Bác trong ngày vui đại thắng đã vang lên rộn ràng trong không gian triển lãm bởi tiếng hát của những người Việt Nam và bạn bè Hy Lạp tham gia chương trình. Ảnh: Việt Hải - PV TTXVN tại Hy Lạp

Tham dự lễ khai mạc có Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dimitris Koutsoumpas; đại diện các cơ quan Quốc hội, Bộ ngoại giao và các bộ ngành, tổ chức của Hy Lạp, đại sứ và đại diện các nước trong ngoại giao đoàn, cùng đông đảo bạn bè Hy Lạp, cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương nhấn mạnh chủ đề của Ngày Việt Nam 2026 được lựa chọn nhằm giới thiệu tới bạn bè Hy Lạp và quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người được UNESCO tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Người đồng thời là biểu tượng của khát vọng giải phóng dân tộc, truyền cảm hứng cho các phong trào đấu tranh vì độc lập, công lý và hòa bình trên thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Hải - PV TTXVN tại Hy Lạp

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dimitris Koutsoumpas đã phát biểu, đánh giá cao về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Người là biểu tượng của phong trào cách mạng thế giới và là nhà văn hóa quốc tế. Người đã để lại dấu ấn không phai mờ trong cuộc đấu tranh gian khổ, giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp hoan nghênh việc tổ chức Ngày Việt Nam tại Hy Lạp năm 2026, đã mang đến cho công chúng Hy Lạp cơ hội tìm hiểu về các khía cạnh lịch sử và văn hóa của Việt Nam, qua đó củng cố mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa hai dân tộc.

Điểm chính của Ngày Việt Nam tại Hy Lạp năm 2026 là triển lãm chuyên đề “Từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến biểu tượng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh”, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu tiêu biểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Phượng – Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã bày tỏ mong muốn, thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm và giao lưu văn hóa, công chúng Hy Lạp sẽ có thêm góc nhìn toàn diện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người cũng như lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, sự kiện còn trưng bày các hình ảnh, tư liệu về quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Hy Lạp qua các thời kỳ, cũng như một số bức tranh cổ động thời kỳ chiến tranh Việt Nam, trong bộ sưu tập do Đại sứ Hy Lạp đầu tiên tại Việt Nam Platon Alexis Hadjimichalis tổ chức sao chép trên khổ lớn từ bản gốc.

Một dấu ấn quan trọng khác của chương trình là lễ ra mắt cuốn sách dịch tiếng Hy Lạp tuyển chọn các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1920 – 1969. Đây là ấn phẩm hợp tác giữa New Star Cinema và Nhà xuất bản Thế giới, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp.

Ngoài hoạt động triển lãm, khách tham quan còn được trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam với các tiết mục âm nhạc từ nhạc cụ truyền thống Việt Nam do các nghệ sĩ Việt Nam tại Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp dàn dựng và biểu diễn, cùng những món ăn đặc sắc của Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp và các nhà hàng Việt Nam tại Athens chuẩn bị.

Lời hát Bài ca Hồ Chí Minh và Như có Bác trong ngày vui đại thắng đã vang lên rộn ràng trong không gian triển lãm bởi tiếng hát của những người Việt Nam và bạn bè Hy Lạp tham gia chương trình, tạo nên một không khí Việt Nam đầy tự hào và thân thiết với bạn bè quốc tế. Ngày Việt Nam tại Hy Lạp 2026 là hoạt động ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hy Lạp./.