Việt Nam – Đức thúc đẩy hợp tác đối ngoại nghị viện

Đoàn công tác Ủy ban QPAN-ĐN Quốc hội Việt Nam làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức, Bodo Ramelow; Tiến sĩ Malte Kaufmann và các thành viên Quốc hội Đức. Ảnh: Phương Hoa - PV TTXVN tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong thời gian làm việc tại Đức, đoàn công tác của Uỷ ban QPAN-ĐN của Quốc hội Việt Nam đã có các cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức, ông Bodo Ramelow; Tiến sĩ Malte Kaufmann, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); và Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức, ông Armin Laschet.

Tại các cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Tiến bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam – Đức tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các kênh, trong đó có kênh hợp tác nghị viện. Quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương… duy trì đà phát triển tốt, tích cực và hiệu quả, đặc biệt hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược. Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Tiến khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Đức.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tiến, hợp tác đầu tư giữa hai bên còn nhiều dư địa phát triển nếu Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVIPA) được các nước Liên minh châu Âu (EU) phê chuẩn và đi vào triển khai. Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Tiến cho biết, EVIPA là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, thể hiện quyết tâm chính trị trong thúc đẩy môi trường đầu tư công bằng, minh bạch và có trách nhiệm, vì lợi ích chung của cả Việt Nam và các đối tác EU.

Hiệp định EVIPA hiện đã được Chính phủ Đức thông qua dự thảo và trình lên Quốc hội Đức xin ý kiến, tiến tới phê chuẩn. Việt Nam và Đức đã có Hiệp định bảo hộ đầu tư song phương triển khai từ năm 1993, nhưng với vai trò là quốc gia định hình chính sách đối ngoại – đầu tư của EU, việc Đức sớm phê chuẩn EVIPA sẽ có ý nghĩa chiến lược, không chỉ thể hiện cam kết của Đức đối với các giá trị cốt lõi của EU về pháp quyền và thương mại công bằng, mà còn phù hợp với chiều sâu của mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức. Việc phê chuẩn và thực thi EVIPA sẽ tạo động lực mới cho thương mại - đầu tư giữa hai nước và bổ sung cho Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã có hiệu lực từ năm 2020 và đang mang lại nhiều kết quả thực tiễn tích cực cho thương mại song phương.

EVIPA cũng sẽ là cú hích cho tăng trưởng đầu tư của các doanh nghiệp Đức vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, công nghiệp chế tạo, dịch vụ, hậu cần, giáo dục… là những ưu tiên hợp tác của cả hai bên; phù hợp với chính sách đa dạng hoá, giảm thiểu rủi ro khi đầu tư của các nhà đầu tư Đức. Đối với Việt Nam, EVIPA giúp bảo vệ quyền lợi pháp lý của các nhà đầu tư Việt Nam tại Đức và toàn EU, thúc đẩy cải cách thể chế, minh bạch hoá chính sách trong các lĩnh vực như sở hữu trí tuệ, tiếp cận thị trường và giải quyết tranh chấp.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Tiến đề xuất phía Đức tích cực ủng hộ, thúc đẩy Quốc hội Liên bang Đức phê chuẩn EVIPA vào thời điểm sớm nhất, đưa EVIPA thực sự trở thành Hiệp định mang tính biểu tượng cho sự gắn kết lâu dài và bền vững giữa EU và Việt Nam.