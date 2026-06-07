Việt Nam – Canada thống nhất nhiều định hướng hợp tác kinh tế giai đoạn 2026–2028

Kỳ họp lần thứ III Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam - Canada. Ảnh: TTXVN phát

Theo Bộ Công Thương, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm đột phá phát triển kinh tế, an ninh năng lượng và phát triển bền vững, hai bên khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế trong việc thúc đẩy hợp tác song phương, góp phần làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Canada được thiết lập từ năm 2017.

Phát biểu tại kỳ họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đánh giá quan hệ kinh tế Việt Nam - Canada thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực và thực chất. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 8,6 tỷ USD, duy trì đà tăng trưởng mạnh kể từ khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực. Đặc biệt, xuất khẩu của Việt Nam sang Canada tăng 18,2% trong năm 2025, đạt 7,5 tỷ USD và trong 4 tháng đầu năm tăng 25%.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Phan Thị Thắng (giữa) tại phiên họp. Ảnh: TTXVN phát

Trong khi đó, xuất khẩu của Canada sang Việt Nam năm 2025 tăng 24% và tiếp tục tăng tới 62% trong 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước, phản ánh tính bổ trợ ngày càng cao giữa hai nền kinh tế cũng như hiệu quả của các nỗ lực thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Thứ trưởng Arun Thangaraj đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ kinh tế song phương thời gian qua, khẳng định Việt Nam là đối tác thương mại lớn và có tốc độ tăng trưởng cao nhất của Canada tại khu vực Đông Nam Á.

Thứ trưởng Arun Thangaraj nhấn mạnh Canada mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, khoáng sản thiết yếu, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng, đồng thời khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các kết quả đạt được tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, hai bên đã rà soát tình hình hợp tác kinh tế song phương và thống nhất tập trung thúc đẩy ba nhóm ưu tiên: Đa dạng hóa thương mại và đầu tư, tận dụng hiệu quả Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương(CPTPP), ủng hộ hệ thống thương mại mở và đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN- Trung Quốc (ACAFTA); tăng cường hợp tác trong các ngành công nghiệp chiến lược như khoáng sản thiết yếu, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuỗi cung ứng chiến lược; mở rộng hợp tác về năng lượng, cơ sở hạ tầng và tăng trưởng xanh, bao gồm năng lượng sạch, LNG, logistics, hạ tầng số và phát triển bền vững.

Một trong những kết quả nổi bật của Kỳ họp lần III là việc cơ chế Ủy ban Hỗn hợp đã chuyển mạnh sang giai đoạn hợp tác thực chất và định hướng hành động. Hai Nhóm công tác gồm: Nhóm công tác về Thương mại, Tài chính và Các ngành công nghiệp chiến lược hướng tới khả năng phục hồi và đa dạng hóa; và Nhóm công tác Thúc đẩy tăng trưởng: Tăng cường kết nối trong Năng lượng, Chuyển đổi xanh, Giao thông vận tải và Logistics, đã hoàn thiện và thống nhất Kế hoạch hành động giai đoạn 2026 - 2028, xác định rõ các nội dung hợp tác và cơ chế triển khai, qua đó tạo nền tảng thúc đẩy thực hiện hiệu quả các sáng kiến hợp tác song phương.

Hai bên đánh giá cao vai trò của các Nhóm công tác trong việc duy trì đối thoại kỹ thuật và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm, đồng thời nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế này để bảo đảm triển khai thực chất các kết quả của kỳ họp.

Đoàn Việt Nam dự kỳ họp chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN phát

Kết thúc kỳ họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Arun Thangaraj đã ký Tuyên bố chung, thông qua các Kế hoạch hành động giai đoạn 2026 - 2028 và nhất trí tổ chức Kỳ họp lần IV tại Việt Nam vào năm 2028.

Kỳ họp lần III khẳng định quyết tâm của Việt Nam và Canada trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác Toàn diện và tạo nền tảng cho những bước phát triển mới trong quan hệ song phương thời gian tới.

Trong khuôn khổ kỳ họp, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Văn phòng Xúc tiến Xuất khẩu Canada (TFO) đã ký kết Văn kiện Dự án "Hỗ trợ thương mại vì sự tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và thích ứng cao" (TRISEG) tại Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, Cục Xúc tiến thương mại là đối tác chiến lược và duy nhất tại Việt Nam cùng TFO thực hiện Dự án nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, nâng cao năng lực sản xuất, xuất khẩu trong các ngành nông sản chủ lực./.