Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác quy tập hài cốt liệt sĩ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh An Giang Lê Trung Hồ và Ngài Hak Leng, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Koh Kong đã thực hiện nghi thức ký kết biên bản. Ảnh: TTXVN phát

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh An Giang Lê Trung Hồ và Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Koh Kong Hak Leng đồng chủ trì buổi lễ. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành hai tỉnh An Giang và Koh Kong.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Trung Hồ cho biết, thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 28/8/2000 tại Phnom Penh, đến nay hai Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh An Giang đã tìm kiếm, quy tập được 4.286 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn 6 tỉnh của Campuchia. Riêng tại tỉnh Koh Kong, Đội K92 đã quy tập được 160 hài cốt, trong đó mùa khô 2024–2025 đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ.

Ông nhấn mạnh, kết quả này có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ chí tình của lãnh đạo, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Koh Kong trong việc thu thập, cung cấp thông tin, dẫn đường và bảo vệ lực lượng tìm kiếm. Lễ ký kết tiếp tục khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia, đồng thời thể hiện nghĩa cử tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì hòa bình, độc lập và hữu nghị giữa hai dân tộc.