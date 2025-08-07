Việt Nam – Bulgaria vun đắp quan hệ lên tầm cao mới

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Bulgaria Georg Georgiev tại trụ sở Bộ Ngoại giao Bulgaria. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại buổi tiếp ngày 4/8, Bộ trưởng Georg Georgiev chúc mừng Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhận nhiệm vụ vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hai nước. Bộ trưởng khẳng định Bulgaria luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với nền tảng hữu nghị truyền thống và những tiến triển tích cực trong thời gian qua, Bộ trưởng đánh giá Việt Nam và Bulgaria hội tụ đầy đủ điều kiện để nâng cấp quan hệ, phù hợp với tầm nhìn lâu dài và quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bộ trưởng Georgiev nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng và các quốc gia đều hướng tới tăng cường tính tự chủ chiến lược. Bộ trưởng Georgiev đánh giá cao kim ngạch thương mại song phương tăng gần 30% trong năm 2024, cho rằng đây là tín hiệu tích cực cho thấy tiềm năng thị trường hai nước. Trên cơ sở đó, hai bên cần tiếp tục tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) để thúc đẩy dòng vốn đầu tư, mở rộng thị trường và tăng cường kết nối kinh tế. Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên tích cực phối hợp rà soát khả năng ký kết các văn kiện hợp tác và đề xuất các định hướng ưu tiên, nhằm đưa quan hệ song phương phát triển thực chất và hiệu quả hơn.

Ghi nhận hợp tác giao lưu văn hóa nhân dân giữa hai nước có lịch sử phát triển tốt đẹp, với những đóng góp của hơn 30.000 người Việt Nam từng sinh sống, học tập và làm việc tại Bulgaria, Bộ trưởng Georgiev cho biết Bulgaria ưu tiên tạo thuận lợi về chính sách thị thực, nhằm hỗ trợ các hoạt động kinh tế, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân với Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Bulgaria. Nhân dịp này, Đại sứ trân trọng mời Bộ trưởng Georgiev và lãnh đạo Bộ Ngoại giao Bulgaria tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria, dự kiến tổ chức trong tháng 9/2025 tại thủ đô Sofia.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, sớm nối lại cơ chế Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và phối hợp chuẩn bị cho Khóa họp lần thứ 25 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Bulgaria về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - kỹ thuật vào năm 2026.

Cuộc gặp diễn ra trong không khí chân thành, cởi mở và xây dựng, thể hiện quyết tâm chính trị và thiện chí của cả hai bên trong việc đưa quan hệ Việt Nam - Bulgaria phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới./.