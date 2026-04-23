Việt Nam – Ấn Độ thúc đẩy kết nối ngành dệt may, da giày
Phát biểu khai mạc, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ, ông Bùi Trung Thướng, nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ là hai nền kinh tế năng động, có tính bổ trợ cao trong chuỗi giá trị dệt may và da giày. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc theo hướng đa dạng hóa, bền vững và chuyển đổi số, đây là thời điểm thuận lợi để hai nước tăng cường hợp tác, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị tích hợp và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Ông kỳ vọng hội thảo sẽ tạo nền tảng kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức, từ đó thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể trong đầu tư, công nghệ và phát triển bền vững.
Chia sẻ về lĩnh vực tơ lụa, ông P. Sivakumar - Giám đốc điều hành Hội đồng Tơ lụa Trung ương (CSB), đơn vị trực thuộc Bộ Dệt may của Chính phủ Ấn Độ - cho biết Ấn Độ là một trong những quốc gia sản xuất tơ lụa lớn trên thế giới, với hệ thống nghiên cứu và phát triển mạnh. Ông nhấn mạnh đến tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong phát triển giống tằm, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và khai thác các sản phẩm giá trị gia tăng, bao gồm cả ứng dụng ngoài dệt may như mỹ phẩm và dược phẩm. Ông cũng đồng thời đề xuất tăng cường hợp tác nghiên cứu và khuyến khích Việt Nam tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tơ tằm.
Ở góc độ xúc tiến đầu tư, ông Aditya Das - đại diện Invest India, Cục Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ - cho biết nước này có hệ sinh thái sản xuất và chính sách hỗ trợ đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo ông, hai nước có nền kinh tế bổ trợ khi Việt Nam có thế mạnh trong sản xuất hàng may mặc, còn Ấn Độ có lợi thế về nguyên liệu, sợi và vải. Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong thương mại, liên doanh và xây dựng chuỗi cung ứng tích hợp giữa hai nước.
Đại diện phía Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nhài thuộc Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương đánh giá cao các chương trình đào tạo và hợp tác của Ấn Độ, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, đặc biệt là trong công nghệ sau kén và phát triển sản phẩm mới từ tơ tằm. Bà đề nghị tăng cường các chương trình đào tạo và trao đổi chuyên gia giữa hai nước. Bên cạnh đó, bà cũng gợi mở CSB hỗ trợ Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương trở thành thành viên Hội đồng tơ lụa quốc tế.
Trong khuôn khổ hội thảo, đại diện các tổ chức xúc tiến thương mại và hiệp hội ngành hàng đã giới thiệu một số hội chợ, triển lãm chuyên ngành dự kiến tổ chức tại Việt Nam và Ấn Độ trong thời gian tới, qua đó mời gọi sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp hai bên.
Trong khi đó, ông Vardhman Jain - Phó Giám đốc Deloitte Ấn Độ - thông báo Triển lãm Bharat Tex 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14 - 17/7. Đây là nền tảng dệt may toàn cầu quy mô lớn, bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị ngành và dự kiến thu hút đông đảo các doanh nghiệp, người mua quốc tế.
Cùng nội dung xúc tiến thương mại, ông Rajiv Wasan - Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu giày dép Agra (AFMEC) - giới thiệu triển lãm Meet at Agra 2026 và cho biết đây là cơ hội để các doanh nghiệp kết nối, tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác trong ngành giày dép.
Khép lại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi thông tin, giới thiệu năng lực và tìm hiểu nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực dệt may, da giày, qua đó tạo kết nối bước đầu giữa các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước. Phát biểu bế mạc hội thảo, Tham tán Bùi Trung Thướng đánh giá cao các ý kiến chia sẻ và cho biết Thương vụ sẽ tiếp tục làm cầu nối, hỗ trợ các bên duy trì trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong thời gian tới./.