Việt Nam – Ấn Độ đẩy mạnh liên kết điện tử và CNTT
Phát biểu khai mạc diễn đàn, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, cả Việt Nam và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn phát triển mới, được thúc đẩy bởi đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đại sứ nêu bật mục tiêu chiến lược của Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 và tầm nhìn Viksit Bharat 2047 (Ấn Độ Phát triển vào năm 2047) của Ấn Độ, đồng thời khẳng định sự tương đồng mạnh mẽ giữa các chiến lược phát triển của hai nước.
Đại sứ nhấn mạnh việc Việt Nam đang tích cực triển khai các khuôn khổ chính sách quan trọng, bao gồm Nghị quyết 57 về thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, và Nghị quyết 59 về tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, Đại sứ cũng đề cập sáng kiến “Go Global” của Chính phủ nhằm khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế, trong đó Ấn Độ được xác định là đối tác ưu tiên, đồng thời Việt Nam cũng chào đón doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư và mở rộng hợp tác.
Bà Rashmi Saluja, Chủ tịch GTTCI, đánh giá cao việc Việt Nam không chỉ hiểu rõ mà còn đi trước trong việc ứng dụng các công nghệ mới, với khả năng triển khai hiệu quả từ khu vực nông thôn đến đô thị. Theo bà, Việt Nam có lợi thế về chi phí công nghệ và khả năng triển khai các giải pháp số, từ đó hỗ trợ các thị trường như Ấn Độ áp dụng công nghệ với chi phí hợp lý hơn. Bà nhấn mạnh, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu biến động, quan hệ hợp tác Việt Nam – Ấn Độ ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực như bán dẫn, blockchain và công nghệ số. GTTCI cam kết thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tài chính và ươm tạo doanh nghiệp thông qua hợp tác với chính phủ và các cơ quan liên quan.
Phát biểu tại diễn đàn, bà G Vibha Gupta, Chủ tịch IEEMA, nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam đang phát triển mạnh trong lĩnh vực điện – điện tử và năng lượng. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao, với tiềm năng mở rộng hợp tác trong sản xuất, chuyển đổi số và năng lượng sạch. Thương mại song phương tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng thúc đẩy đầu tư và kết nối doanh nghiệp. IEEMA cam kết đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác và chuyển giao công nghệ giữa hai nước.
Giám đốc Giải pháp kỹ thuật của NASSCOM, ông Sudhanshu Mittal cho biết Nasscom tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các thách thức trong sản xuất, y tế, logistics và nhiều lĩnh vực khác. Ông khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, trong đó có quan hệ với Việt Nam, nhằm chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm và thúc đẩy các chương trình đổi mới sáng tạo chung. Ông bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ số và AI để cùng khai thác các cơ hội phát triển trong tương lai.
Diễn đàn đã tạo ra một nền tảng hiệu quả nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư và mở rộng hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời tái khẳng định cam kết của hai bên trong việc làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế và công nghệ trong thời gian tới.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác để thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác cơ hội mới tại cả hai thị trường.
Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Ấn Độ (2016–2026), qua đó nhấn mạnh sự phát triển năng động của quan hệ song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như sản xuất điện tử, phát triển phần mềm, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), chuyển đổi số và các công nghệ mới nổi./.