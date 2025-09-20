Việt - Mỹ đồng hành với tinh thần hữu nghị, sáng tạo và gắn kết

Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn (thứ ba, từ phải sang) chụp ảnh chung với các khách mời. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, sự kiện, do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco chủ trì, không chỉ là dịp tưởng nhớ lịch sử, mà còn mở ra thông điệp hướng tới tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn nhắc lại dấu mốc lịch sử năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập Mỹ trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam – minh chứng cho hành trình dựa vào giá trị phổ quát. Ông nhấn mạnh đến năm 1975, thống nhất không chỉ là chiến thắng mà còn là hàn gắn và hòa giải. 30 năm sau ngày bình thường hóa, quan hệ Việt – Mỹ hiện là một trong những mối quan hệ phát triển nhanh nhất thế giới, được nâng tầm lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Trong khi đó, ông John Choi – đại diện từ Bộ Ngoại giao Mỹ - ghi nhận tiến trình xây dựng lòng tin trong 30 năm, trải dài từ thương mại, giáo dục đến an ninh. Hạ nghị sĩ Daniel Lộc Nguyễn chia sẻ trải nghiệm trực tiếp tại Việt Nam, nơi ông cảm nhận rõ sự đổi mới, hội nhập mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và nông nghiệp.

San Francisco được xem là chiếc cầu đầu tiên gắn kết hai quốc gia, qua mối quan hệ kết nghĩa cùng Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1994. Bà Penny Coulter khẳng định đây là minh chứng sống động cho sức mạnh hợp tác nhân dân và bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác sang lĩnh vực nghệ thuật, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh cộng đồng người Việt tại Bờ Tây nước Mỹ chính là “cầu nối sống động”, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước. Doanh nhân, học giả, kỹ sư, nghệ sĩ Việt Nam tại đây đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ song phương – không chỉ ở kinh tế mà còn cả văn hóa và xã hội.

Buổi lễ thêm phần đặc sắc với chương trình nghệ thuật phong phú: điệu múa nón duyên dáng, tiếng đàn Bầu trầm bổng, đàn Tranh sâu lắng, cùng âm thanh rộn rã của đàn T’rưng. Những tiết mục này đã tạo nên một bản giao hưởng văn hóa ngay giữa lòng San Francisco.

Ẩm thực Việt Nam cũng góp phần tôn vinh bản sắc dân tộc. Hơn 20 món ăn được giới thiệu từ phở, bún chả, bánh mì đến chè ngọt đưa bạn bè quốc tế thưởng thức trọn vẹn tinh hoa ẩm thực Việt. Đây là minh chứng rõ ràng rằng văn hóa và ẩm thực là công cụ ngoại giao mềm hiệu quả.

Trong lời kết, Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn gửi thông điệp: “80 năm tới phải là câu chuyện của hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững”. Những tiếng vỗ tay vang dội như lời khẳng định rằng quan hệ Việt – Mỹ sẽ tiếp tục được bồi đắp không chỉ bởi các nhà lãnh đạo, mà còn từ chính cộng đồng, các thành phố và những cây cầu văn hóa như sự kiện hôm nay.

Lễ kỷ niệm tại San Francisco đã biến 3 mốc lịch sử thành điểm khởi đầu cho một tầm nhìn mới: Việt Nam và Mỹ cùng đồng hành trong thế kỷ XXI với tinh thần hữu nghị, sáng tạo và gắn kết./.