Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khẳng định vai trò kết nối tại châu Á

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong hai ngày 4 – 5/12, đoàn đã tham dự Phiên họp toàn thể và các phiên họp chuyên môn của hội thảo “Nghiên cứu khoa học xã hội tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì tương lai bền vững”. Hội thảo gồm 7 phiên thảo luận chuyên môn, quy tụ các chuyên gia và nhà khoa học đến từ nhiều viện hàn lâm, hội đồng nghiên cứu và đại học hàng đầu trong khu vực và quốc tế như ICSSR, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Australia (ASSA), Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội Hàn Quốc (KOSSREC), Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Thái Lan (TDRI), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Canada (IDRC), Hội đồng Khoa học Nhật Bản (SCJ) cùng đại diện các tổ chức của gần 20 quốc gia trong khu vực.

Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đóng góp 3 bài trình bày tại các phiên thảo luận quan trọng. TS Phan Cao Nhật Anh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi - trình bày tại Phiên 1 về vai trò của khoa học xã hội trước những biến động toàn cầu mới nổi; TS Vũ Thị Thanh thuộc Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới tham luận tại Phiên 2 với chủ đề phát triển bền vững và tiếp cận liên ngành trong bối cảnh biến đổi môi trường - công nghệ; TS Nguyễn Linh Giang - Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật - trình bày tại Phiên 5 về đạo đức, hòa nhập và chuyển đổi trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Các tham luận đều đề cập đến những vấn đề thời sự, thu hút sự quan tâm và nhận được nhiều trao đổi, thảo luận từ giới khoa học quốc tế.

Bên lề hội thảo, đoàn đã gặp gỡ và trao đổi với đại diện của nhiều tổ chức quốc tế uy tín nhằm thảo luận các chủ đề nghiên cứu cùng quan tâm và nhận diện cơ hội hợp tác mới.

Song song tham dự hội thảo, PGS.TS Nguyễn Đức Minh đã tham dự cuộc họp Ban điều hành AASSREC. Tại cuộc họp, Ban điều hành xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng như báo cáo hoạt động và tài chính 2023 - 2025, dự toán ngân sách 2026, chiến lược tăng cường bền vững tài chính, đánh giá các hoạt động được tài trợ trong nhiệm kỳ và thảo luận mở rộng mạng lưới thành viên. Bên cạnh đó, các thành viên đồng thuận thúc đẩy việc tìm kiếm đơn vị đăng cai Ban Thư ký AASSREC cho giai đoạn tiếp theo và từng bước hoàn thiện tư cách pháp nhân của hiệp hội. Đây được đánh giá là bước đi chiến lược, góp phần củng cố mô hình quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của AASSREC trong dài hạn.

Tại cuộc họp, đại diện Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cũng đã trao đổi định hướng hợp tác trong xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, hỗ trợ nhà nghiên cứu trẻ tham gia các chương trình nghiên cứu đa quốc gia theo ưu tiên của AASSREC và tiếp tục khẳng định vai trò tích cực của Việt Nam trong mạng lưới nghiên cứu khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Phó Chủ tịch Viện Nguyễn Đức Minh trao đổi với Đại sứ Nguyễn Thanh Hải về triển vọng mở rộng hợp tác nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn giữa Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam với các cơ quan nghiên cứu của Ấn Độ. Đại sứ khẳng định sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy các chương trình trao đổi học giả, tiến hành hội thảo song phương và dự án nghiên cứu chung, góp phần tăng cường hợp tác khoa học và giáo dục giữa Việt Nam và Ấn Độ./.