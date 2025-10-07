Vẻ đẹp Việt Nam mang đến những trải nghiệm ấn tượng cho du khách quốc tế

Đà Nẵng là một trong những điểm đến ưa thích của du khách quốc tế khi đặt chân đến Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Thường được mệnh danh là “hòn ngọc” của Đông Nam Á, “Đất nước hình chữ S” này mê hoặc du khách với nền văn hóa cổ kính, cảnh quan hùng vĩ và ẩm thực đặc trưng. Đối với những người New Zealand ưa thích phiêu lưu, sự ấm áp và những điều thực sự khác biệt, Việt Nam luôn là điểm đến yêu thích trong danh sách những nơi mà họ cần ghé thăm.

Lucy Anthony - một chuyên viên tư vấn của công ty du lịch Wendy Wu Tours, đã phải trầm trồ khi đặt chân đến đất nước mà cô đã dành nhiều năm để quảng bá và giúp vô số khách hàng đặt được kỳ nghỉ mơ ước tại Việt Nam rằng “thật sự rất thú vị khi được đến một nơi rất khác biệt so với những nơi tôi từng đến trước đây. Các thành phố, lịch sử và phong cảnh – tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một trải nghiệm tuyệt vời”.

Việc nhìn nhận Việt Nam qua con mắt của một người làm chuyên môn lẫn người lần đầu đặt chân tới đất nước này đã mang đến cho Lucy một góc nhìn độc đáo về lý do tại sao Việt Nam để lại ấn tượng sâu sắc đến vậy. Cô cho biết người dân địa phương đã giới thiệu về nền văn hóa phong phú của đất nước và cả những “bí mật” mà sách hướng dẫn du lịch thường bỏ qua.

Nền văn minh Việt Nam đã có từ hơn 4.000 năm trước, là một nền văn hóa đa tầng và sâu sắc. Từ những bãi biển đẹp như tranh vẽ đến nền ẩm thực phong phú, tất cả đã làm nên sự đặc biệt và mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Những chuyến đi bộ đường dài đến những ngôi làng hẻo lánh ở Sapa hay hành trình dọc theo tuyến Đường sắt Thống Nhất với những hướng dẫn viên địa phương chuyên nghiệp “thổi hồn” vào từng địa điểm khiến du khách đắm chìm trong những cảnh sắc tuyệt vời.