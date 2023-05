Vẻ đẹp phụ nữ Việt tỏa sáng ở Nantes (Pháp)

Nhiếp ảnh gia Thiery Beyne giới thiệu tới người xem ý nghĩa của các bức ảnh. Ảnh: Thu Hà-PV TTXVN tại Pháp

Cùng với hơn 60 tác phẩm của nhiếp ảnh gia Thiery Beyne, một số tác phẩm ảnh đen trắng về cảnh quan và những gương mặt đời thường tại Việt Nam của cố nhiếp ảnh gia người địa phương Jean-Michel Nicolau, chân dung 11 phụ nữ thuộc nhiều ngành, nghề, địa vị khác nhau, do nhà báo Sabrina Rouillé thực hiện, đã mang đến cho người xem một góc nhìn đa dạng về đất nước Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng. Không chỉ có ảnh mà nhiều hiện vật như trang phục, các công cụ lao động hay vật dụng hằng ngày và đặc biệt là những tấm thổ cẩm của người dân tộc cũng được trưng bày tại đây, nhằm giới thiệu tới người dân địa phương sự năng động và nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong lao động và cuộc sống.

Nhiếp ảnh gia Thiery Beyne chia sẻ, ông biết đến Việt Nam từ hơn 30 năm nay và cũng đã có 7 năm sống ở đất nước này. Chính những nét đẹp quyến rũ của người phụ nữ cũng như phong cảnh Việt Nam đã khơi nguồn cảm hứng, khiến ông muốn lưu giữ tất cả bằng hình ảnh. Với chiếc máy ảnh, ông đã đi nhiều nơi, thu vào ống kính những khoảnh khắc ấn tượng, tạo nên những bộ sưu tập ảnh độc đáo, được triển lãm ở nhiều thành phố tại Việt Nam và Pháp. Là người đặc biệt thích phong cách chụp ảnh từ sau lưng (back photography), ông cho biết : "Chụp ảnh từ sau lưng là phong cách mà tôi yêu thích và theo đuổi từ 4 năm nay. Tôi đã chọn một số trong khoảng 250 bức chụp từ sau lưng để giới thiệu tại triển lãm lần này. Sở dĩ tôi thích chụp theo phong cách này là vì tôi thấy những chiếc nón, mũ hay khăn choàng đầu, những kiểu tóc uốn, tóc tết và cả hình dáng của người phụ nữ Việt Nam nhìn từ phía sau đều tuyệt đẹp. Ngoài ra, tôi cũng trưng bày ở đây những bức ảnh chụp phụ nữ thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội, từ những người phụ nữ làm nghề chài lưới, trồng lúa đến các cô gái thành phố, hiện đại nhưng vẫn giữ nét đẹp truyền thống. Họ cực kỳ dễ thương và rất tươi khi được tôi chụp ảnh".

Ông Pierre Boucat, một khách tham quan, đã chia sẻ ấn tượng thú vị khi đến với triển lãm. Ông cho rằng những tấm ảnh được trình bày rất độc đáo, không phải để quảng bá du lịch mà nó mang ý nghĩa nhân văn và nghệ thuật nhiều hơn. Ông cũng đặc biệt ấn tượng khi đọc về chân dung những phụ nữ Việt Nam tiến bộ và thành đạt. "Tôi ngạc nhiên khi biết nhiều phụ nữ Việt Nam là lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp. Tôi thực sự yêu đất nước các bạn!" - ông chia sẻ.

Một số trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam được giới thiệu tới công chúng Nantes. Ảnh: Thu Hà-PV TTXVN tại Pháp

Là thành viên ban tổ chức, bà Arlette Denigot rạng rỡ trong chiếc áo dài Việt Nam may bằng tơ tằm màu lục lam. Bà bày tỏ : "Tôi có ý mặc áo dài ngày hôm nay vì tôi yêu Việt Nam và đây là triển lãm về phụ nữ Việt Nam. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi mặc trang phục này và vì đây là một phần của văn hóa Việt nên tôi tự hào khi khoác lên mình tấm áo truyền thống Việt Nam".

Theo bà Quý Gourmelin, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Loir Atlantique, triển lãm là một hoạt đông trong khuôn khổ Lễ hội Trái tim Việt Nam do AVLA tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong thời gian diễn ra lễ hội kéo dài đến 21/5, nhiều hoạt động hướng về Việt Nam được tổ chức như chiếu phim, gặp gỡ các nhà văn, nhà báo, sử gia và nghệ sĩ gốc Việt… Các hoạt động nhằm tôn vinh những nỗ lực của người phụ nữ Việt Nam luôn vươn lên trong cuộc sống và sự nghiệp để gặt hái thành công, từ đó giúp văn hóa và tinh thần Việt tỏa sáng ở mọi nơi trên thế giới. Sự kiện cũng là một dịp để người dân thành phố Nantes và vùng Loir-Atlantique hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam. "Bạn bè Pháp rất ngưỡng mộ Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ. Do đó lần này chúng tôi đã lựa chọn chủ đề 'Phụ nữ Việt Nam: Truyền thống và Hiện đại'. Đây sẽ là dịp để công chúng đến tham quan và khám phá văn hóa Việt Nam. Chúng tôi ở đây cũng là để giới thiệu rộng rãi tới mọi người vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Đó là mục đích của chúng tôi." - bà Quý Gourmelin chia sẻ.

Phái đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp chụp ảnh lưu niệm cùng các hội viên AVLA. Ảnh: Thu Hà-PV TTXVN tại Pháp



Ra đời năm 1964, Hội Hữu nghị Việt Nam - Loir Atlantique do các cựu du học sinh Việt Nam và người dân địa phương yêu mến Việt Nam thành lập nhằm bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam, giới thiệu đất nước và con người tới kiều bào và bạn bè Pháp. Bên cạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, hội còn tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ và quyên góp từ thiện nhằm giúp đỡ trẻ em và chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn ở trong nước./.