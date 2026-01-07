VCK U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam khởi đầu đẹp như mơ!

Chạm trán đối thủ được đánh giá cao hơn đến từ Tây Á, thầy trò HLV Kim Sang Sik nhập cuộc chủ động, chơi chắc chắn và tổ chức pressing hiệu quả ngay từ những phút đầu trận đấu. Phút thứ 7, Xuân Bắc thử vận may bằng cú sút xa nhưng bóng đi không trúng đích. Hai phút sau đó, Minh Phúc có pha dứt điểm chân trái quyết đoán, buộc thủ môn Jordan phải vất vả đổ người cản phá.

Thủ môn Trung Kiên luôn tạo sự chắc chắn trước khung thành U23 Việt Nam. Ảnh: Nguồn AFC TTXVN phát

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 11 khi trọng tài chính phải tham khảo VAR sau tình huống phòng ngự trong vòng cấm của U23 Jordan. Qua băng hình làm chậm, trọng tài xác định Mohammad Taha để bóng chạm tay khi chống phạt góc. Trên chấm 11m, Nguyễn Đình Bắc dứt điểm lạnh lùng, đánh bại thủ môn Talalga để mở tỷ số 1 - 0 cho U23 Việt Nam ở phút thứ 15. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của VCK U23 châu Á 2026.

Sau bàn thua, U23 Jordan nỗ lực đẩy cao đội hình, song vấp phải hàng thủ thi đấu kín kẽ và kỷ luật của U23 Việt Nam. Hiểu Minh, Văn Khang cùng các đồng đội liên tục bọc lót, hóa giải những pha bóng bổng và tấn công trực diện của đối phương. Phút 29, đội bóng áo đỏ suýt nhân đôi cách biệt sau một tình huống lộn xộn trước khung thành Jordan.

Lý Đức mừng bàn thắng cùng các đồng đội U23 Việt Nam. Ảnh: Nguồn AFC TTXVN phát

Càng về cuối hiệp đấu, thế trận càng nghiêng về U23 Việt Nam. Phút 42, từ pha căng ngang của Khuất Văn Khang, Hiểu Minh băng vào dứt điểm cận thành chính xác, nâng tỷ số lên 2 - 0, khiến hàng thủ Jordan hoàn toàn bị động.

Hiệp một khép lại với lợi thế rõ rệt dành cho U23 Việt Nam. Hầu hết những cái tên được HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin đều chơi tốt. Đình Bắc thi đấu nổi bật trên hàng công, Văn Khang hoạt động năng nổ ở tuyến giữa, trong khi Hiểu Minh không chỉ chắc chắn ở hàng thủ mà còn trực tiếp ghi bàn. Điểm trừ duy nhất của đội bóng áo đỏ là hai thẻ vàng sớm của Minh Phúc và Thái Sơn.

Bước sang hiệp 2, U23 Jordan dốc toàn lực tấn công. Dù vậy, nỗ lực của đoàn quân áo trắng không mang lại hiệu quả. Nhờ sự xuất sắc của Hiểu Minh, Lý Đức, thủ môn Trung Kiên thậm chí còn chưa phải trổ tài lần nào từ đầu trận.



Trong lần hiếm hoi đánh bại được hàng thủ U23 Việt Nam ở phút 79, Jordan vẫn không thể tìm được bàn thắng khi cú đánh đầu của số 8 Al Mubaidin đưa bóng đi vọt xà. Đến phút 87, Al Saket thử vận may với một cú sút xa. Bóng đi căng nhưng không đủ hiểm để gây khó khăn cho thủ môn của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam có trận đấu xuất sắc trong trận đầu ra quân. Ảnh: Nguồn AFC TTXVN phát

U23 Việt Nam đã vô hiệu hóa mọi bài tấn công của đối thủ, thậm chí còn suýt có bàn thắng thứ 3 sau cú sút từ khoảng cách hơn 20m của Quốc Cường ở phút 90+3. Al Talalga đứng bất động nhìn bóng đi dội xà.

Với chiến thắng “2 sao”, thầy trò Kim Sang Sik đã giành trọn vẹn 3 điểm ngay trong trận ra quân VCK U23 châu Á 2026. Đối thủ trong trận đấu tiếp theo của U23 Việt Nam là U23 Kyrgyzstan, vào lúc 21h00 ngày 9/1 (theo giờ Việt Nam)./.