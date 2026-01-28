VCK Futsal châu Á 2026: Bản lĩnh và kinh nghiệm tạo khác biệt trong chiến thắng của futsal Việt Nam

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn phát biểu của HLV Giustozzi sau trận đấu khẳng định Kuwait là một đội bóng mạnh và không dễ bị đánh bại. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1 của trận đấu do chưa bắt nhịp tốt với mặt sân và trái bóng. “Chúng tôi cần khoảng 10–15 phút để làm quen. Đó là vấn đề thường phải đối mặt khi đội bóng không duy trì được sự cân bằng trong suốt 40 phút”, vị HLV người Argentian thừa nhận.

Các cầu thủ đội tuyển Futsal Việt Nam trong trận ra quân gặp Kuwait. Ảnh: TTXVN phát

Tuy nhiên, ông lại đặc biệt hài lòng với hiệp 2 của các học trò. “Đó là một hiệp đấu hoàn hảo. Chúng tôi đã chơi đúng thứ futsal của mình. Sự khác biệt nằm ở bản lĩnh và kinh nghiệm của mỗi đội. Đây là một trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng”, HLV Giustozzi nói.

Ở trận đấu này, tuyển Futsal Việt Nam bị Kuwait dẫn trước 2 - 0 chỉ sau 9 phút thi đấu đầu tiên, trước khi ngược dòng ngoạn mục để khép lại hiệp một với tỷ số hòa 3 - 3. Sang hiệp 2, các bàn thắng của Minh Quang và đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng giúp Việt Nam vươn lên dẫn 5 - 3 trước khi bảo toàn chiến thắng 5 - 4 dù đội Kuwait đã áp dụng chiến thuật power-play ở cuối trận.

Một pha bóng trong trận ra quân gặp Kuwait của đội tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Nói về phong độ của các cầu thủ, HLV Giustozzi cho biết ông hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò nhưng cũng cho rằng đội bóng cần tích lũy thêm kinh nghiệm. Ông chia sẻ: “Đây là giải AFC đầu tiên của 8 cầu thủ trong đội hình. AFC là sân chơi hoàn toàn khác, nơi quy tụ những đội mạnh nhất châu Á. Vì vậy, chúng tôi cần được thi đấu nhiều trận như thế này hơn nữa”.

Hướng tới trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển Liban, HLV Giustozzi cảnh báo đây sẽ là một thử thách không hề dễ dàng. “Liban chơi phòng ngự sâu và phản công. Đó sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác và rất khó khăn với chúng tôi. Nhưng tôi vẫn tin vào đội bóng. Mục tiêu không thay đổi: giành thêm 3 điểm, rồi sau đó mới tính tiếp”, ông nói./.