VCCA 2026 tạo cầu nối giữa nhà khoa học và doanh nghiệp

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Quang Thái - TTXVN Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam Nguyễn Quân, Chủ tịch VCCA 2028 cho biết, chủ đề của VCCA năm nay là "Tự động hóa thông minh - Công nghệ chiến lược của Kỷ nguyên số" thể hiện mong muốn đồng hành của cộng đồng Tự động hóa, nỗ lực cùng quốc gia trong các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phát phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quyết định 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Công nghệ chiến lược, trong đó Robot và Tự động hóa là một trong 10 nhóm công nghệ chiến lược cần ưu tiên phát triển. Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Ủy viên Trung ương đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, Chủ tịch VCCA 2028 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

“Tôi mong muốn, qua VCCA-2026, lãnh đạo tỉnh Gia Lai có dịp phát hiện thêm những cơ hội mới cho mô hình tăng trưởng, các doanh nghiệp của tỉnh có cơ hội gặp gỡ trực tiếp các nhà khoa học, doanh nghiệp, các nhà cung cấp giải pháp công nghệ cho nhu cầu phát triển của địa phương. Sự phát triển năng động và sự chuyển mình của địa phương trong không gian phát triển mới sẽ mang lại cho các đại biểu tham dự nhiều cảm nhận về ý nghĩa thực tiễn của các hoạt động khoa học trong lĩnh vực đo lường và điều khiển tự động”, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng, hội nghị được tổ chức tại địa phương có ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là niềm vinh dự được đón tiếp cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế, mà còn là cơ hội để tăng cường kết nối, học hỏi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và tiếp cận những thành tựu khoa học, công nghệ mới phục vụ phát triển địa phương; là cơ hội để tăng cường hợp tác với Hội Tự động hóa Việt Nam, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế; cùng nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm giải quyết những bài toán phát triển từ thực tiễn của địa phương.

Tại VCCA 2026, có 157/178 báo cáo khoa học được phản biện và đạt tiêu chuẩn báo cáo tại 22 tiểu ban trong Hội nghị. Trong đó có nhiều báo cáo tập trung vào các lĩnh vực thời sự như điều khiển robot công nghiệp, robot di động… Lĩnh vực xe tự hành chiếm 4 tiểu ban. Ngoài ra, hội nghị cũng đã tập trung nhiều vào lĩnh vực điện tử y sinh và tự động hóa trong chăm sóc sức khỏe công đồng, tự động hóa trong nông nghiệp.

Cũng tại hội nghị, các chủ đề chính được nhiều nhà khoa học quan tâm như công nghệ thông minh, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực của nền kinh tế; xây dựng hệ sinh thái để phát triển Robot & Drone Make in Vietnam; năng lượng tái tạo, phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi xanh cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên; hợp tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.

Thông qua các phiên hội thảo và toạ đàm, nhiều vấn đề thời sự theo hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, tự động hóa thông minh (Robot, AI, IoT, BigData…), tham gia chuỗi cung ứng (công nghiệp phụ trợ) toàn cầu, phát triển bền vững,… sẽ được đề cập. Đây là nơi gắn kết, đối thoại trực tiếp giữa các nhà quản lý, các cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt những định hướng phát triển doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu với đặc thù vùng miền, địa phương và hiệu quả của các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện luôn là những ưu tiên hàng đầu. Các đại biểu tham quan khu vực Triển lãm Quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa (AT Expo) trong khuôn khổ Hội nghị. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức triển khai các gian hàng trưng bày các sản phẩm mới, các giải pháp công nghệ hiện đại của các doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực công nghệ tự động hóa./.