Vang mãi chiến công nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển

Chân dung Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển. Ảnh: TTXVN phát

Bà Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946, quê ở phường Nam Ngạn cũ, nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Đầu năm 1965, khi Không quân Mỹ đánh phá cầu Hàm Rồng nhằm cắt đứt tuyến chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam, quân và dân Thanh Hóa đã dành hết sức người sức của bảo vệ cây cầu chiến lược.



Với sức trẻ và ý chí quyết tâm, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển đã tạo nên một câu chuyện lịch sử, có sức lan tỏa rộng rãi, khích lệ tinh thần chiến đấu bất khuất của thanh niên cả một thế hệ. Ngày 4/4/1965, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển cùng đồng đội được lệnh khẩn trương vận chuyển đạn từ các xe chở đạn xuống tàu Hải quân, nhằm nhanh chóng giải phóng đoàn xe, tránh sự phát hiện và bắn phá của địch. Sợ chậm trễ đến việc vận chuyển đạn, cô gái Ngô Thị Tuyển khi đó nặng 42kg, cao chưa đầy 1m50, đã không ngần ngại ghé vai vác 2 hòm đạn pháo 37 mm dính chặt vào nhau, nặng 98kg bước đi dứt khoát vượt qua triền đê xuống khu vực tập kết. Hình ảnh người con gái nhỏ nhắn nhưng khí thế mạnh mẽ đã thôi thúc đồng đội cùng cố gắng vận chuyển hết số lượng đạn để giải phóng kịp thời cho đoàn xe trong thời gian nhanh nhất.

Nữ dân quân Ngô Thị Tuyển vác 2 hòm đạn nặng 98 kg (nặng gấp đôi cơ thể) phục vụ bộ đội chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng./ Ảnh: TTXVN phát

Chỉ tính riêng trong hai ngày 3-4/4/1965, quân và dân ta đã bắn rơi 47 máy bay Mỹ trên bầu trời Thanh Hóa bằng súng bộ binh, mở đầu cho phong trào bắn máy bay Mỹ bằng súng bộ binh của tỉnh Thanh Hóa và Quân khu 3, bắt sống nhiều giặc lái, bảo vệ an toàn cầu Hàm Rồng, khiến người Mỹ phải cay đắng thú nhận “đó là 2 ngày đen tối của không lực Hoa Kỳ”.

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, ngày 1/1/1967, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi vừa 21 tuổi. Bà cũng từng 3 lần được gặp Bác Hồ, được tặng huy hiệu của Người, được Đảng, nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Ba và nhiều bằng khen, giấy khen./.