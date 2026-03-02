Văn hóa Việt ghi dấu ấn tại lễ diễu hành Tết Âm lịch lớn nhất nước Pháp

Được tổ chức thường niên từ năm 1989, lễ diễu hành tại Quận 13 đã trở thành điểm hẹn đầu xuân quen thuộc của người dân Thủ đô Paris. Ngay từ đầu giờ chiều, các trục đường chính của khu phố châu Á, kéo dài từ đại lộ Choisy đến đại lộ Ivry, gần quảng trường Italie, chật kín khán giả. Trong tiếng trống, tiếng chiêng và âm nhạc rộn rã, những màn múa lân, múa rồng nối tiếp nhau tiến qua các tuyến phố, tạo nên bầu không khí náo nhiệt và rực rỡ sắc màu.

Màn múa của cộng đồng người Pháp gốc Nam Mỹ tại cuộc diễu hành mừng Năm mới Âm lịch 2026. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Pháp

Bên cạnh các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều cộng đồng châu Á, các nhóm nghệ sĩ Antilles – Guyane cũng góp mặt với những vũ điệu sôi động vùng Caribe, thể hiện tinh thần cởi mở và tôn vinh sự đa dạng văn hóa của nước Pháp. Sự giao thoa ấy làm nên diện mạo đặc sắc cho một lễ hội không chỉ mang ý nghĩa truyền thống, mà còn là biểu tượng của đời sống đa văn hóa tại Paris.

Màn trình diễn áo dài của cộng đồng người Việt tại Pháp trong cuộc diễu hành mừng Năm mới Âm lịch 2026 ở thủ đô Paris. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Pháp

Trong bức tranh chung đó, đoàn Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn rõ nét. Tiếp nối dấu ấn đặc biệt của năm 2025 – khi Việt Nam lần đầu tiên tham gia sự kiện sau khi lễ hội chính thức được đổi tên từ “Năm mới Trung Quốc” thành “Năm mới Âm lịch” – cộng đồng người Việt tại Pháp năm nay tiếp tục góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa chung. Các tiết mục võ thuật cổ truyền, trình diễn áo dài truyền thống và múa dân gian Việt Nam thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo khán giả, qua đó khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của văn hóa Việt Nam trong đời sống đa văn hóa tại Pháp.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ca sĩ Laroche Valmont – giọng ca nổi tiếng của Pháp thập niên 80 với ca khúc “T’as le look coco”, từng được dịch sang tiếng Việt với tên “Xuân yêu thương” – cho biết ông rất vinh dự khi lần đầu tham gia diễu hành theo lời mời của Hội Thân ái Việt Nam Pháp ngữ. Năm nay trùng dịp kỷ niệm 40 năm lễ diễu hành cũng như 40 năm ca khúc của ông được chuyển ngữ, nên đối với ông đây là sự kiện đặc biệt và đầy ý nghĩa.

Ava Mathidle, một bạn trẻ người Pháp tham gia trong đoàn Việt Nam, chia sẻ niềm tự hào khi được đại diện cho Việt Nam và nhiều cộng đồng châu Á khác tại Pháp trong sự kiện mang tính biểu tượng này. Theo cô, lễ hội này là dịp để các nền văn hóa cùng tỏa sáng trong tinh thần tôn trọng và sẻ chia.

Nhà thiết kế Precious by Lexie cho biết bà tham dự theo lời mời của cộng đồng người Việt tại Pháp và xem đây là một vinh dự lớn. Bộ sưu tập mà bà giới thiệu tại cuộc diễu hành lần này mang phong cách kết hợp Á – Phi, lấy cảm hứng từ không gian văn hóa Đông Dương gồm Việt Nam, Lào và Campuchia, góp phần làm phong phú thêm diện mạo sáng tạo của lễ hội.

Ông Dom Aujollet, đại diện môn phái võ cổ truyền Việt Nam Kinh Vạn An tại Pháp, cho biết các võ sinh rất vui khi được trình diễn trong dịp này, phối hợp cùng nhiều câu lạc bộ và hội đoàn người Việt. Theo ông, việc tham gia lễ hội không chỉ là hoạt động biểu diễn, mà còn là cơ hội quảng bá võ thuật truyền thống Việt Nam tới công chúng sở tại.

Bà Đặng Giang, Chủ tịch Hội Thân ái Việt Nam Pháp ngữ, nhấn mạnh đây là năm thứ hai hội tham gia lễ hội lâu đời tại Quận 13 – nơi được xem là khu phố châu Á đặc trưng của Paris. Theo bà, sự hiện diện chính thức của đoàn Việt Nam không chỉ nhằm quảng bá bản sắc dân tộc, mà còn góp phần giúp bạn bè Pháp có cái nhìn đầy đủ hơn về Tết truyền thống của nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Dù mỗi nước có phong tục riêng, nhưng tất cả đều chung những giá trị về gia đình, đoàn tụ và khởi đầu mới.

Theo bà Đặng Giang, ngày càng có nhiều cửa hàng, nhà hàng và doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại quận 13 của Paris. Việc cộng đồng người Việt tham gia lễ hội mang lại niềm tự hào cho bà con đang sinh sống, làm việc và kinh doanh tại đây, đồng thời khẳng định đóng góp tích cực của cộng đồng vào đời sống kinh tế – văn hóa của Thủ đô Ánh sáng.

Không chỉ dừng lại ở sự hiện diện trong lễ hội, Hội Thân ái Việt Nam Pháp ngữ mong muốn tăng cường kết nối với kiều bào các nước Á Đông khác, cũng như với người dân Pháp. Sự góp mặt ngày càng tự tin, chuyên nghiệp của đoàn Việt Nam tại lễ diễu hành Tết Âm lịch không chỉ là dấu ấn văn hóa, mà còn là minh chứng cho quá trình hội nhập chủ động và bền vững của cộng đồng người Việt tại Pháp./.