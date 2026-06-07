Văn hóa, ẩm thực Việt Nam gây ấn tượng tại CH Séc

Khách hàng đang mua các món ăn tại gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam.Ảnh: Việt Dũng P/v TTXVN tại Praha

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, với hơn 100 gian hàng đại diện cho các nền văn hóa khác nhau, lễ hội đã biến trung tâm Praha thành một không gian đa sắc màu, nơi những hương vị, âm thanh và nét đẹp truyền thống từ khắp các châu lục cùng hội tụ. Khách tham quan không chỉ được thưởng thức các món ăn đặc trưng của nhiều quốc gia mà còn hòa mình vào các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, âm nhạc truyền thống và những màn trình diễn văn hóa đặc sắc.

Điểm nhấn của lễ hội tiếp tục là khu vực ẩm thực, nơi các đại sứ quán giới thiệu những món ăn tiêu biểu nhất của đất nước mình. Nét độc đáo của sự kiện là nhiều món ăn được chính các cán bộ ngoại giao trực tiếp chuẩn bị và phục vụ, tạo nên không gian giao lưu gần gũi, thân thiện, góp phần đưa các nền văn hóa xích lại gần nhau hơn.

Khách hàng đang mua hàng tại quầy hàng của Đại sứ quán Việt Nam.Ảnh: Việt Dũng P/v TTXVN tại Praha

Trong dòng người tấp nập tham dự lễ hội, gian hàng Việt Nam nổi bật với những món ăn truyền thống đậm hương vị quê hương như nem rán, tôm chiên, bánh rán cùng nhiều sản phẩm đặc trưng của các vùng miền. Hàng dài khách tham quan kiên nhẫn chờ thưởng thức ẩm thực Việt Nam, đồng thời thích thú lưu lại những bức ảnh bên chiếc nón lá mộc mạc – biểu tượng quen thuộc của văn hóa Việt.

Khách hàng thưởng thức món nem rán tại quầy ẩm thực của Đại sứ quán Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng P/v TTXVN tại Praha

Đây là năm thứ 9 Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc phối hợp cùng các doanh nghiệp Việt Nam tham gia lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Thông qua những món ăn dân dã, những nét văn hóa gần gũi và sự đón tiếp nồng hậu, Việt Nam tiếp tục để lại những ấn tượng đẹp trong lòng người dân sở tại cũng như du khách đến từ nhiều quốc gia.

Không chỉ là ngày hội của ẩm thực và nghệ thuật, Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực các Đại sứ quán còn là cầu nối tăng cường giao lưu, hiểu biết, gắn kết giữa các cộng đồng. Sự hiện diện tích cực của cộng đồng người Việt và các doanh nghiệp Việt Nam tại sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng sâu rộng của người Việt trong đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội tại CH Séc./.