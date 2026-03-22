Vận động viên Việt Nam đạt thành tích cao tại Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2026

Vận động viên nước ngoài thích thú tham gia tranh tài tại Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Sau thời gian thi đấu sôi nổi, quyết liệt, các vận động viên đã hoàn thành các nội dung đăng ký, ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng, trong đó vận động viên Việt Nam đạt kết quả nổi bật ở một số cự ly. Vận động viên Việt Nam hào hứng tranh tài tại Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Vận động viên nước ngoài tranh tài tại Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ở nội dung marathon 42km nam, vận động viên Moral Edsel (Philippines) giành vị trí Nhất với thời gian 2 giờ 30 phút 43 giây; xếp thứ Nhì là Tezuka Tomoki (Nhật Bản) với 2 giờ 36 phút 19 giây; đứng thứ Ba là Melliza Cronie (Philippines) với 2 giờ 38 phút 51 giây.

Ở nội dung 42km nữ, vận động viên Vũ Khánh Linh (Việt Nam) xuất sắc giành vị trí Nhất với thành tích 3 giờ 1 phút 20 giây; xếp thứ Nhì là Yukiko Nomoto (Nhật Bản) với 3 giờ 3 phút; đứng thứ Ba là Simakova Aleksandra (Nga) với 3 giờ 7 phút 37 giây.

Tại cự ly bán marathon 21km nam, các vận động viên Nhật Bản chiếm ưu thế khi lần lượt giành ba vị trí dẫn đầu: Yamasaki Takemaru về Nhất (1 giờ 12 phút 10 giây), Rinku Hirai về Nhì (1 giờ 12 phút 25 giây) và Yuta Masuda đứng thứ Ba (1 giờ 13 phút).

Ở nội dung 21km nữ, vận động viên Triệu Thị Bình (Việt Nam) giành vị trí Nhất với thời gian 1 giờ 22 phút 56 giây; xếp thứ Nhì là Goh Shing Ling (Singapore) với 1 giờ 23 phút 33 giây; đứng thứ Ba là Doãn Thị Oanh (Việt Nam) với 1 giờ 24 phút 39 giây.

Ở cự ly 5km nam, vận động viên Nguyễn Chí Kiên (Việt Nam) về Nhất với thời gian 15 phút 31 giây; xếp thứ Nhì là Kim Eunseop (Hàn Quốc) với 15 phút 32 giây; đứng thứ Ba là Ong Marcus (Singapore) với 16 phút 34 giây.

Ở nội dung 5km nữ, vận động viên Lý Mùi Sâu (Việt Nam) giành vị trí Nhất với thời gian 18 phút 37 giây; xếp thứ Nhì là Karpova Anna với 18 phút 52 giây; đứng thứ Ba là Orlova Anastasiia với 19 phút 11 giây.

Ban Tổ chức đã tổng kết và trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu. Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng và Công ty Pulse Active phối hợp tổ chức thường niên từ năm 2013 tại thành phố biển Đà Nẵng, với các cự ly 42km, 21km, 5km và nội dung dành cho trẻ em. Giải đấu tiếp tục khẳng định sức hút của một sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, thân thiện đến bạn bè quốc tế./.