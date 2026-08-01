Vận động người dân cung cấp thông tin, kỷ vật, tài liệu liên quan đến liệt sĩ

Cần Thơ quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Phong Điền

Ngày 31/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ) thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Đội K90 (Quân khu 9) tiếp tục quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại ấp Thới An A (cũ), nay là ấp Thới Hưng, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Hài cốt liệt sĩ được cất bốc, quy tập tại ấp Thới Hưng, xã Phong Điền từ nguồn tin người dân cung cấp. Ảnh: TTXVN phát

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ) phát hiện thêm 5 hài cố liệt sĩ tại ấp Thới Hưng, xã Phong Điền. Ảnh: TTXVN phát

Theo nguồn tin của người dân, khu vực này từng là nghĩa trang liệt sĩ thuộc xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (cũ). Sau này, địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức di dời hài cốt về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, còn khu đất nghĩa trang liệt sĩ cũ xây dựng nhà thông tin ấp cho đến nay. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng quá trình di dời trước đây có thể vẫn còn sót lại một số hài cốt liệt sĩ.

Từ nguồn tin này, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời tiến hành khảo sát, xác minh thông tin. Sau nhiều ngày khai quật, lực lượng đã phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số quy tập tại khu vực này lên 8 hài cốt.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 23/7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời. Đây là lực lượng chuyên trách có nhiệm vụ tiếp nhận, xác minh thông tin, khảo sát thực địa, tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập và phối hợp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý thiêng liêng của dân tộc đối với những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Dù chiến tranh đã lùi xa, việc đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương vẫn luôn là mong mỏi của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Theo ông Nguyễn Văn Khởi, quá trình tìm kiếm hiện nay gặp không ít khó khăn do địa hình đã thay đổi sau nhiều thập kỷ; quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội diễn ra nhanh chóng. Nhiều nhân chứng tuổi cao, nhiều người đã qua đời, trong khi hồ sơ, tài liệu bị thất lạc hoặc không còn đồng bộ. Vì vậy, việc xác minh thông tin, khoanh vùng vị trí mộ liệt sĩ và tổ chức quy tập đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự với các địa phương, ngành chức năng và sự chung tay của nhân dân.

Để thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, lãnh đạo UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; vận động người dân cung cấp thông tin, kỷ vật, tài liệu liên quan đến liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Các cơ quan chức năng cần chủ động phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội tìm kiếm, quy tập hoàn thành nhiệm vụ.

Song song với công tác tìm kiếm, Cần Thơ đẩy mạnh việc xác định danh tính các liệt sĩ bằng công nghệ ADN. Trước đó, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu đối với hàng nghìn phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang trên địa bàn, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu với ngân hàng gen của thân nhân liệt sĩ.

Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chợ Đồn

Ngày 31/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với UBND xã Chợ Đồn tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chợ Đồn.



Nghĩa trang Liệt sĩ Chợ Đồn hiện có 32 phần mộ liệt sĩ, đợt này tiến hành lấy mẫu đối với 10 phần mộ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN; góp phần xác định danh tính liệt sĩ theo quy định.



Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chủ nhiệm Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên), thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh cho biết, đoàn công tác đang tiến hành khai quật và lấy mẫu ở các xã khu vực phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên. Tại khu vực này sẽ lấy mẫu tại 4 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có nghĩa trang Chợ Đồn. Đối với khu vực phía Bắc, bên cạnh những thuận lợi, còn những khó khăn như tại khu vực này đa số mộ của các liệt sĩ đều từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp. Các ngôi mộ qua nhiều năm đã được sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhiều lần nên kết cấu phức tạp. Mỗi một nghĩa trang có kết cấu khác nhau gây khó khăn cho đội khai quật của tổ công tác. Ngoài ra, việc thực hiện lấy mẫu ADN cho các liệt sĩ được thực hiện trong giai đoạn thời tiết nắng nóng và mưa bão thất thường nên ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch.

Tuy nhiên, toàn lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo tiến độ công việc. Việc lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn. Sau khi lấy mẫu, các thông tin, hồ sơ được số hóa, mẫu hài cốt được bảo quản và bàn giao cho đơn vị giám định ADN; các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng, bảo đảm sự trang nghiêm.



Hoạt động này nằm trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" thể hiện sự tri ân đối với các Anh hùng Liệt sĩ và thân nhân./.