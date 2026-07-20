VAIC 2026 tìm ra những giải pháp AI xuất sắc cho các bài toán thực tiễn

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội L-GPT 6.7 tại Chung kết Vietnam AI Innovation Challenge 2026. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Chương trình được đồng tổ chức bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Tập đoàn Meta, Tổ chức AI for Vietnam, Tập đoàn FPT và Đại học Duy Tân, với sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn.

Diễn ra từ ngày 17/07 đến ngày 19/07/2026, VAIC 2026 đã trở thành sân chơi quy mô lớn của cộng đồng AI với sự tham gia của gần 1.500 thí sinh thuộc 340 đội thi. Trải qua 48 giờ hackathon liên tục, các đội thi đã phát triển giải pháp, xây dựng sản phẩm mẫu và hoàn thiện bài thuyết trình với sự đồng hành của các chuyên gia, người cố vấn hàng đầu trong và ngoài nước.

Tại Vòng Demo Day, 10 đội thi xuất sắc nhất đã trực tiếp trình bày và bảo vệ giải pháp trước Hội đồng giám khảo. Các sản phẩm năm nay cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ nét từ nghiên cứu sang ứng dụng, tập trung giải quyết các bài toán cụ thể của doanh nghiệp, địa phương và nền kinh tế, đồng thời thể hiện tiềm năng triển khai trên thực tế và mở rộng ra thị trường…

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, đánh giá cao chất lượng chuyên môn của các đội thi năm nay. “Sau cuộc thi, NIC sẽ tiếp tục đồng hành cùng các dự án xuất sắc thông qua các chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển sản phẩm tại hệ thống phòng thí nghiệm và không gian đổi mới sáng tạo, kết nối các nhóm với doanh nghiệp, quỹ đầu tư cùng mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế để đưa các giải pháp AI vào triển khai thực tiễn”, ông Huy nhấn mạnh.

Một trong những điểm nổi bật của VAIC 2026 là sự tham gia của Hội đồng chuyên môn và Ban Giám khảo gồm các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế. Với kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển và triển khai AI tại các tập đoàn, viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu, các chuyên gia đã mang đến góc nhìn đa chiều, đồng thời đưa ra những phản biện và khuyến nghị giá trị, giúp các đội thi hoàn thiện giải pháp gắn với thực tiễn và theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cho biết, Viet Nam AI Innovation Challenge 2026 là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai các chủ trương, định hướng của Đảng và Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thông qua mô hình hackathon AI-native, chương trình không chỉ tạo sân chơi để phát hiện và bồi dưỡng các tài năng AI, mà còn thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và các cơ sở đào tạo, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, nơi các giải pháp AI có thể được thử nghiệm, hoàn thiện và triển khai vào thực tiễn.

Tiến sĩ Trần Việt Hùng, nhà đồng sáng lập và CEO Tổ chức AI for Vietnam, đại diện đơn vị tổ chức nhấn mạnh rằng những thông điệp và thành quả từ VAIC 2026 không khép lại một hành trình mà chính là bệ phóng vững chắc để các ý tưởng vươn xa. Chiếc cúp vô địch đã tìm được chủ nhân, nhưng giá trị lớn nhất chính là tinh thần dám nghĩ lớn, dám hành động và năng lực thực chiến của một thế hệ AI Builders mới.

Thành công của VAIC 2026 có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ và đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế; trong đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đồng hành toàn diện với nhiều vai trò, từ Nhà tài trợ Kim cương, xây dựng các bài toán thực tiễn của ngành tài chính – ngân hàng, tham gia cố vấn chuyên môn cho các đội thi đến chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI và chuyển đổi số trong chuỗi workshop của chương trình. Bên cạnh đó, Nhà tài trợ Vàng (AI Singapore, FPT AI Factory) và Nhà tài trợ Bạc (Sotatek, AVSE Global, AI Guru) hỗ trợ các nguồn lực cho chương trình cũng như các đội thi trong quá trình phát triển giải pháp.

VAIC 2026 cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực và đồng hành của nhiều cơ quan, tổ chức như Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia (NIDIT), Đại học Quốc gia Hà Nội, Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo (VNU-TIP), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC), Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng (DISSC), STEAM for Vietnam và Dinosaur với vai trò đối tác truyền thông, cùng mạng lưới các trường đại học, tổ chức, cộng đồng công nghệ và các đối tác truyền thông trong nước.

Sự tham gia của các đối tác trong nước và quốc tế thể hiện sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, giới học thuật, doanh nghiệp và cộng đồng đổi mới sáng tạo. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ sinh thái AI mở, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã vinh danh Top 3 Giải pháp Đổi mới sáng tạo Việt Nam. Bên cạnh các giải thưởng chính, các tổ chức và doanh nghiệp đồng hành cũng trao nhiều giải thưởng và gói hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để các đội thi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, tiếp cận hạ tầng công nghệ, mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu và kết nối với hệ sinh thái AI trong nước và quốc tế…/.