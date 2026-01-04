Vai trò mới của đại biểu Quốc hội - từ phản ánh đến kiến tạo

Toàn cảnh Phiên khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

* Dấu ấn trong xây dựng chính sách



Nhiệm kỳ 2021 - 2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết số 189/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Theo ông Lê Hữu Trí, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, quá trình xây dựng nghị quyết, Đoàn đại biểu Quốc hội đã chủ động tổng hợp ý kiến cử tri, đề xuất các cơ chế phù hợp với thực tiễn địa phương. Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội tạo hành lang pháp lý đột phá về tài chính - ngân sách, phân cấp quy hoạch, đất đai, tách dự án GPMB, phát triển Khu kinh tế Vân Phong và kinh tế biển. Đối với Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, các đại biểu phản ánh ý kiến cử tri về an toàn, môi trường, tái định cư; kiến nghị cơ chế phối hợp vùng, hạ tầng truyền tải gắn với Khánh Hòa. Khi tham gia thảo luận tại Quốc hội, các đại biểu nhấn mạnh vai trò chiến lược của Khánh Hòa về cảng biển, logistics, nhân lực trong hỗ trợ vận hành…

Thực hiện Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đối với các dự án Khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn và Tu Bông tại Khu kinh tế Vân Phong. Các dự này sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cũng nhờ các cơ chế đặc thù từ nghị quyết này, tỉnh Khánh Hòa đã bổ sung nguồn lực đầu tư phát triển khu vực miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh (cũ), đưa khu vực này thoát nghèo trong năm 2025, góp phần khắc phục hạn chế về chênh lệch phát triển nội tỉnh.



Ông Lê Hữu Trí, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: TTXVN phát Việc gắn bó mật thiết với cử tri là điều kiện quan trọng để đại biểu Quốc hội hiểu rõ thực tiễn, làm tròn trách nhiệm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 231 buổi tiếp xúc cử tri, với hơn 20.680 lượt cử tri tham dự, ghi nhận trên 690 ý kiến, kiến nghị. Nội dung, thời gian, địa điểm tiếp xúc đều được thông báo công khai; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng tham dự để trực tiếp giải trình, xử lý những vấn đề cử tri quan tâm. Đoàn đại biểu Quốc hội còn tổ chức 15 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề theo nhóm đối tượng, lĩnh vực như: công nhân, người lao động; điện lực; ngân hàng… Đặc biệt, trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại huyện đảo Trường Sa (nay là đặc khu Trường Sa).

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khẳng định, Khánh Hòa được Trung ương xác định là tỉnh có vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là kinh tế biển. Khánh Hòa hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành một trung tâm kinh tế biển, một cực tăng trưởng mới của cả nước... Các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã để lại nhiều dấu ấn, là những người trực tiếp góp ý, tham gia xây dựng luật, kiến nghị nhiều chính sách đặc thù cho địa phương; là cầu nối truyền tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân tỉnh Khánh Hòa đến Quốc hội, Chính phủ.

* Vai trò kiến tạo thể chế

Phát biểu tại buổi gặp mặt các thế hệ Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, bên cạnh tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng và con người, Khánh Hòa, cũng như cả nước, đang đứng trước một nguồn lực đặc biệt quan trọng: thể chế.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát huy vai trò của mình không chỉ là người phản ánh ý kiến cử tri, mà còn là người đề xuất sáng kiến lập pháp xuất phát từ thực tiễn địa phương.

“Khi thể chế được thiết kế với tư duy khai mở, khi luật pháp trở thành công cụ kiến tạo, khi đại biểu Quốc hội là người mở đường cho sáng kiến xã hội, thì Khánh Hòa không chỉ phát triển nhanh hơn, mà còn phát triển bền vững hơn, nhân văn hơn và có bản sắc riêng”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.