Vai trò mới của đại biểu Quốc hội - từ phản ánh đến kiến tạo
* Dấu ấn trong xây dựng chính sách
Nhiệm kỳ 2021 - 2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết số 189/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
Theo ông Lê Hữu Trí, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, quá trình xây dựng nghị quyết, Đoàn đại biểu Quốc hội đã chủ động tổng hợp ý kiến cử tri, đề xuất các cơ chế phù hợp với thực tiễn địa phương. Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội tạo hành lang pháp lý đột phá về tài chính - ngân sách, phân cấp quy hoạch, đất đai, tách dự án GPMB, phát triển Khu kinh tế Vân Phong và kinh tế biển. Đối với Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, các đại biểu phản ánh ý kiến cử tri về an toàn, môi trường, tái định cư; kiến nghị cơ chế phối hợp vùng, hạ tầng truyền tải gắn với Khánh Hòa. Khi tham gia thảo luận tại Quốc hội, các đại biểu nhấn mạnh vai trò chiến lược của Khánh Hòa về cảng biển, logistics, nhân lực trong hỗ trợ vận hành…
Thực hiện Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đối với các dự án Khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn và Tu Bông tại Khu kinh tế Vân Phong. Các dự này sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cũng nhờ các cơ chế đặc thù từ nghị quyết này, tỉnh Khánh Hòa đã bổ sung nguồn lực đầu tư phát triển khu vực miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh (cũ), đưa khu vực này thoát nghèo trong năm 2025, góp phần khắc phục hạn chế về chênh lệch phát triển nội tỉnh.
Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khẳng định, Khánh Hòa được Trung ương xác định là tỉnh có vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là kinh tế biển. Khánh Hòa hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành một trung tâm kinh tế biển, một cực tăng trưởng mới của cả nước... Các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã để lại nhiều dấu ấn, là những người trực tiếp góp ý, tham gia xây dựng luật, kiến nghị nhiều chính sách đặc thù cho địa phương; là cầu nối truyền tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân tỉnh Khánh Hòa đến Quốc hội, Chính phủ.
* Vai trò kiến tạo thể chế
Phát biểu tại buổi gặp mặt các thế hệ Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, bên cạnh tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng và con người, Khánh Hòa, cũng như cả nước, đang đứng trước một nguồn lực đặc biệt quan trọng: thể chế.
Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát huy vai trò của mình không chỉ là người phản ánh ý kiến cử tri, mà còn là người đề xuất sáng kiến lập pháp xuất phát từ thực tiễn địa phương.
“Khi thể chế được thiết kế với tư duy khai mở, khi luật pháp trở thành công cụ kiến tạo, khi đại biểu Quốc hội là người mở đường cho sáng kiến xã hội, thì Khánh Hòa không chỉ phát triển nhanh hơn, mà còn phát triển bền vững hơn, nhân văn hơn và có bản sắc riêng”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.
Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TW, Nghị quyết 55/2022/QH15 và Nghị quyết 189/2025/QH15, gắn với việc khai thác các cơ chế, chính sách đặc thù và các dự án chiến lược, trong đó có dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Khánh Hòa xác định biến các cơ chế, chính sách đó thành động lực phát triển, tập trung vào ba trụ cột: phát triển Khu kinh tế Vân Phong, xây dựng hạ tầng chiến lược, phát triển kinh tế biển nhanh và bền vững.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Quốc hội cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội để đảm bảo tốt hơn các hoạt động. Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 và Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành đã lâu, đến thời điểm này cần thiết phải rà soát sửa đổi, bổ sung… Chính phủ, Bộ ngành Trung ương tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực cho các dự án trọng điểm (cao tốc, hạ tầng cảng biển, điện hạt nhân Ninh Thuận) để tạo động lực phát triển Khánh Hòa.
Các đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bám sát thực tiễn địa phương, phối hợp chặt chẽ trong triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội. Qua đây, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước, một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong giai đoạn mới.
Ông Lê Hữu Trí, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cam kết tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ; gắn bó mật thiết với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đoàn đại biểu Quốc hội không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; kiên trì theo dõi, thực hiện hiệu quả công tác “hậu giám sát”, bảo đảm các kiến nghị và chính sách đi vào cuộc sống./.