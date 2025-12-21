Vai trò của các cấp Hội Phụ nữ Lai Châu trong phát triển kinh tế - xã hội

Chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Sùng A Hồ đề nghị nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động để phụ nữ thấm nhuần chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Các cá nhân, tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; triển khai hiệu quả Phong trào “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Sùng A Hồ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

Cùng với đó, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh cần chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tuyên truyền, quản lý, điều hành; tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các cấp Hội, tập trung vào việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tham luận của các đại biểu tại Đại hội tập trung vào các nội dung như: Giải pháp đẩy mạnh Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Lai Châu nhân ái, tư tin, sáng tạo, khát vọng phát triển”, hướng tới “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; giải pháp thực hiện công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu...

Nhiệm kỳ 2021 - 2025, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Lai Châu đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện. Có 7/8 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu hoàn thành với tỷ lệ cao… Toàn tỉnh phát triển gần 3.000 hội viên mới, nâng tổng số lên 92.157 hội viên.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Phong trào “Phụ nữ Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được các cấp Hội Phụ nữ tỉnh triển khai đồng bộ, phù hợp với đặc thù từng địa phương. 100% cơ sở Hội đăng ký thực hiện ít nhất một hoạt động; toàn tỉnh hình thành 3.824 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 có 210 đại biểu tham dự. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển và nâng cao quyền năng kinh tế được quan tâm thực hiện một cách đồng bộ mang lại hiệu quả rõ rệt; 980 nhóm sinh kế được hỗ trợ triển khai. Duy trì 461 tổ tiết kiệm với số tiền trên 7 tỷ đồng; hội viên hỗ trợ hơn 34.800 ngày công, gần 49 tấn thóc, gạo, 16 tấn củi, hơn 8 tấn phân bón, 500 cây, 600 con giống và trên 600 triệu đồng tiền mặt; kết nối, vận động hơn 200 phụ nữ tham gia xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Qua đó, góp phần giúp phụ nữ khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với sự lớn mạnh của tổ chức Hội, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh cũng đã phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp thu những thành quả của công cuộc đổi mới, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí trên tất cả các lĩnh vực, được xã hội ghi nhận. Chị em ngày càng tự tin vươn lên, sáng tạo, đổi mới, thích ứng với hội nhập và phát triển, cùng với những giá trị chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.



Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội đề ra các mục tiêu như: Giúp 114 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo đa chiều; 30 phụ nữ khởi nghiệp, làm chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh; thành lập mới 3 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý; củng cố chất lượng hoạt động của 5 hợp tác xã do các cấp hội hỗ trợ thành lập; ít nhất 50% hội viên đáp ứng yêu cầu năng lực số công dân...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XIII gồm 27 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội khóa mới đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí; bà Ngô Thị Bích Hạnh tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu khóa XIII; hai Phó Chủ tịch Hội là bà Trần Thị Hồng Nhung và Mùa Thị Lan. Đại hội cũng bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV gồm 15 đồng chí.

Dịp này, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc và đóng góp cho phong trào phụ nữ, hoạt động Hội trên địa bàn tỉnh./.