Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đón Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Ra đón đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong.

Tháp tùng Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam có: Tổng Thư ký Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lưu Kỳ; Chủ nhiệm Ủy ban Ngoại vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lâu Cần Kiệm; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ; Phó Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Mã Huy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Ông Kiệt Minh; Phó Tổng Thư ký Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Hồ Hiểu Lê; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Y tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lý Tĩnh Hải; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Pháp chế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Tôn Trấn Bình; Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Chí Viễn; Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Tổng Nhuệ; Phó Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc Lữ Hiền Xuân; ông Tào Nghĩa, Trợ lý Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Ông Triệu Lạc Tế sinh tháng 3/1957, tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ông có bằng cử nhân Triết học, Nghiên cứu sinh Trường Đảng Trung ương.



Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 7/1975. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc các khóa 16, 17, 18, 19; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương khóa 18, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị các khóa 19, 20.



Trong giai đoạn 1974-1975, ông Triệu Lạc Tế là thanh niên tri thức tại thôn Hà Đông, huyện Quý Đức, tỉnh Thanh Hải.



Từ năm 1975 đến 1977, ông công tác tại Sở Thương mại, tỉnh Thanh Hải.



Trong thời gian từ năm 1977 đến 1980, ông học tập tại Khoa Triết, Đại học Bắc Kinh. Giai đoạn 1980-1984, ông là cán bộ, rồi Phó Phòng Chính trị, Sở Thương mại, kiêm Bí thư Đoàn Sở Thương mại tỉnh Thanh Hải.



Từ năm 1984 đến 1986, ông là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty công nghiệp hóa chất Ngũ Kim, tỉnh Thanh Hải. Ông là Phó Giám đốc Sở, Bí thư Đảng ủy Sở Thương mại tỉnh Thanh Hải trong giai đoạn 1986-1991.



Từ năm 1993 đến 1994, ông là Trợ lý Tỉnh trưởng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hải. Giai đoạn 1994-1997, đồng chí đảm nhiệm cương vị Phó Tỉnh trưởng tỉnh Thanh Hải, sau đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải, Bí thư Thành ủy thành phố Tây Ninh trong giai đoạn 1997-1999.



Từ năm 1999 đến 2003, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, quyền Tỉnh trưởng rồi Tỉnh trưởng tỉnh Thanh Hải. Từ năm 2002 đến 2005, ông là nghiên cứu sinh tại chức tại trường Đảng Trung ương.



Giai đoạn 2003-2004, ông Triệu Lạc Tế là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại (Chủ tịch Hội đồng Nhân dân) tỉnh Thanh Hải trong giai đoạn 2004-2007.



Từ năm 2007 đến 2008, ông là Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây và đảm nhiệm cương vị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây trong giai đoạn 2008-2012.



Từ năm 2012 đến 2017, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương khóa 18; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây (đến năm 2013). Giai đoạn 2017-2022, ông Triệu Lạc Tế đảm nhiệm cương vị Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Từ tháng 10/2022, ông là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị. Từ tháng 3/2023, ông Triệu Lạc Tế là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN trước thềm chuyến thăm của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết: Chuyến thăm minh chứng rõ ràng cho sự coi trọng lẫn nhau và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của hai nước trong việc củng cố, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.



Việc lãnh đạo cao nhất của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đến thăm chính thức Việt Nam và đặc biệt là lần đầu tiên, cùng với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đồng chủ trì Phiên họp của Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lập pháp, mà còn là điểm nhấn, tô đậm thêm các thành quả phong phú trên các kênh đối ngoại-ngoại giao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Nhân dân. Qua đó, củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực như chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân…, đưa quan hệ song phương phát triển theo hướng ngày càng vững chắc, ổn định, thực chất, hiệu quả hơn.



Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ nhấn mạnh, chuyến thăm của Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế là dịp để Đảng, Chính phủ Trung Quốc gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Chính phủ Việt Nam nhân dịp Quốc khánh lần thứ 80, thể hiện sự coi trọng của Trung Quốc đối với quan hệ hai Đảng, hai nước và việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược.



Chuyến thăm đồng thời thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, tình cảm gắn bó của Trung Quốc dành cho Việt Nam; khẳng định thông điệp rõ ràng về sự ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược ở tầm cao mới./.