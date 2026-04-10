Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Say Chhum

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ CPP Say Chhum chụp ảnh chung. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng thăm chính thức Vương quốc Campuchia, trân trọng chuyển tới Samdech Say Chhum và lãnh đạo cấp cao đảng CPP lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmey. Đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng, chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến lãnh đạo và Nhân dân Campuchia; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Nhân dân Campuchia đã đạt được thời gian qua và tin tưởng chắc chắc rằng dưới sự lãnh đạo của đảng CPP, đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Samdech Say Chhum bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt nhất, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức lần đầu tiên tới Campuchia của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng cao mối quan hệ hết sức tốt đẹp sẵn có giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, nhất là diễn ra trong không khí đất nước và nhân dân Campuchia đang háo hức đón tết cổ truyền. Samdech Say Chhum chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, nhất là đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu cử Quốc hội khóa XVI và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Samdech Say Chhum tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng cũng trải qua gian khổ, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc. Mối quan hệ gắn bó này được các thế hệ lãnh đạo trước vun đắp, cho đến các thế hệ lãnh đạo hiện nay và tiếp tục đến tương lai. Hai bên vui mừng nhận thấy hợp tác giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, giáo dục – đào tạo, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương. Hai bên nhất trí tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả những kết quả tích cực đạt được trong các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước vừa qua, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia và kết quả cuộc gặp Ban thường vụ hai Đảng tháng 2/2026.

Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao và trao đổi giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, giữa các Ban của Đảng và các cơ quan hai nước; tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi tình hình, tham vấn kịp thời về các vấn đề phát sinh và cùng quan tâm, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị và sự hiểu biết lẫn nhau.

Hai lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; nhất trí tăng cường hợp tác, triển khai tốt các thỏa thuận, kiên quyết không để bất kỳ thế lực nào lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia, tăng cường hợp tác trong phòng chống tội phạm, trong đó có tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, góp phần giữ vững an ninh, ổn định, phục vụ phát triển của mỗi nước và của cả khu vực.

Hai bên nhấn mạnh cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là kết nối giao thông, logistics, cửa khẩu, thương mại biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa hai nền kinh tế; nâng cao hiệu quả phối hợp trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, viễn thông, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và các lĩnh vực hợp tác mới có tiềm năng.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, sớm giải quyết các đoạn biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc theo tinh thần Cuộc gặp cấp cao hai Đảng tháng 2 vừa qua để cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan đến người gốc Việt và công dân hai nước trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng pháp luật và lợi ích chính đáng của nhau.

Hai bên khẳng định cần tăng cường hơn nữa phối hợp trong công tác tuyên truyền và giáo dục truyền thống quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc lịch sử, kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Hai lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hợp tác Mekong và các diễn đàn khu vực, quốc tế mà hai nước cùng tham gia; đóng góp tích cực vào việc giữ vững đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN; thúc đẩy xử lý các vấn đề khu vực trên cơ sở đối thoại, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2027.

Nhân dịp này, hai bên chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 đã ký giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear./.