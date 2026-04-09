Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu thăm chính thức Lào

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến thủ đô Vientiane, bắt đầu thăm chính thức CHDCND Lào. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Wattay, phía Lào có các đồng chí: Phet Phomphiphak, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Bounleua Phandanuvong, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.



Lễ đón Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, cùng đại diện các cơ quan, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện cộng đồng người Việt Nam sinh sống và học tập tại Lào.



Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới Lào, diễn ra trong thời điểm mang nhiều ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc. Nhân dân Lào đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bunpimay mừng Năm mới. Đồng thời, chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, hoàn tất kiện toàn bộ máy lãnh đạo và triển khai các định hướng chiến lược mới.



Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố và phát triển bền vững, thực chất, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng đoàn kết, gắn kết chiến lược.



Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ trao đổi với lãnh đạo cấp cao Lào về các định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện, trong đó nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được. Trọng tâm là đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, gắn với lợi ích cụ thể của người dân, như phát triển hạ tầng kết nối, thương mại biên giới, giáo dục - đào tạo và chuyển đổi số… Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào./.