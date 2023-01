Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên tại Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Từ năm 2021 đến nay, kinh tế Điện Biên tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Trong năm 2021 dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh vẫn đạt 6,01% (cao hơn bình quân chung cả nước); năm 2022 đạt gần 10,2% đưa Điện Biên vươn lên là tỉnh xếp thứ 14/63 so với các tỉnh, thành phố trong nước và xếp thứ 2/14 tỉnh thuộc khu vực trung du, miền núi phía Bắc. GRDP bình quân đầu người năm 2022 ước đạt gần 40 triệu đồng/người/năm. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ. Lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm 4,09% so với năm 2021. Trong năm 2022, toàn tỉnh đã hỗ trợ làm nhà ở cho hơn 1.700 hộ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng thực hiện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh kết nạp mới 4.109 đảng viên (đạt 82,18% mục tiêu); thành lập mới 47 chi bộ thôn, bản, trạm y tế (đạt 160% mục tiêu); thành lập 14 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân; số trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên chiếm 61,76%. Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Địa phương tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào, duy trì quan hệ hợp tác với các tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).



Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại địa phương có nhiều đổi mới, phù hợp từng đối tượng; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với từng cán bộ, đảng viên. Riêng hai năm (2021 và 2022), tỉnh Điện Biên đã chọn cử 203 cán bộ tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị; tổ chức đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho 1.320 người; bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương, công chức xã... cho 1.347 học viên là cán bộ công chức, viên chức. Việc thực hiện Đề án xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo. Đến nay, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên có 31/55 chỉ tiêu đạt chuẩn mức độ 1 và có 22/65 chỉ tiêu đạt chuẩn mức độ 2...



Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ phấn khởi trước kết quả tỉnh Điện Biên đạt được trong năm 2022 cũng như từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Thành quả đó là nhờ sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng toàn thể nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Mong muốn tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tập thể đoàn kết, các cộng đồng dân tộc chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đề nghị thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục kêu gọi, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, tạo động lực thu hút đầu tư kích cầu tiêu thụ sản phẩm nông - lâm nghiệp, du lịch, những sản phẩm có thế mạnh của địa phương.

Cùng với đó, Điện Biên cần quan tâm phát triển các cơ sở văn hoá, thu hút các nhà đầu tư lớn, các tập đoàn đầu tư phát triển văn hóa du lịch để trong thời gian gần khi dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên hoàn thành sẽ thu hút du khách trong nước, quốc tế, đưa Điện Biên ngày càng phát triển.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng, Điện Biên có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh, do đó địa phương phải nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong công tác gìn giữ, bảo vệ an ninh biên giới. Về nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và Đề án thực hiện Trường Chính trị của tỉnh Điện Biên đạt chuẩn, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Điện cần coi trọng đào tạo đạt cả số lượng và chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác.



Tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đã trao ủng hộ Chương trình “Mái ấm nghĩa tình - an sinh xã hội năm 2023” của tỉnh Điện Biên 500 triệu đồng, từ nguồn đóng góp của các tổ chức xã hội. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng quà Tết Xuân Quý Mão 2023 đến các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ẳng Tở (huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Trước đó, ngày 8/1, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn công tác đã đi thăm và chúc Tết cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Mường Ảng. Tại đây, đoàn công tác đã trao tặng 230 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên, công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã Ẳng Tở, Ẳng Cang (huyện Mường Ảng).



Trong không khí vui tươi của Tết Quý Mão năm 2023 đang đến gần, thay mặt Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng gửi lời chúc tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Mường Ảng nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung; đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn với những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ đã có nhiều cống hiến, hi sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm và quan tâm thường xuyên đến đời sống nhân dân để cải thiện đời sống, phát triển kinh tế; mong muốn các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục phấn đấu vươn lên, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng quê hương Mường Ảng nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung ngày càng phát triển.



Chiều 8/1, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1./.