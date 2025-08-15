Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Israel: Việt Nam luôn là biểu tượng của tinh thần cách mạng và giải phóng dân tộc

Quang cảnh cuộc tọa đàm. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel

Đoàn đại biểu Việt Nam do Bí thư Chi bộ - Đại sứ Lý Đức Trung dẫn đầu. Về phía Israel, chủ trì tọa đàm là đồng chí Issam Makhoul, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Israel, Chủ tịch Hadash.

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, đồng chí Issam Makhoul khẳng định tình cảm đoàn kết gắn bó giữa các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc Đổi mới, phát triển đất nước của Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam luôn là biểu tượng của tinh thần cách mạng và giải phóng dân tộc, truyền cảm hứng cho phong trào đấu tranh của nhân dân Palestine.

Đại sứ Lý Đức Trung bày tỏ vui mừng được tham dự buổi tọa đàm, coi đây là kết quả của quá trình gần 3 năm nỗ lực kết nối giữa các lực lượng tiến bộ của hai nước. Đại sứ khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước đối với vấn đề Palestine, trên cơ sở các đường biên giới năm 1967, phù hợp với các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Đại sứ Lý Đức Trung nhấn mạnh, Việt Nam là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, kiên trì theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đóng góp vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trên thế giới.

Tại buổi tọa đàm, hai bên đã trao đổi ý kiến về tình hình khu vực Trung Đông, đặc biệt là diễn biến tại Dải Gaza, đồng thời chia sẻ quan điểm về các nỗ lực đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và quyền con người. Chủ tịch Hadash cho biết các lực lượng cánh tả tại Israel, bao gồm người Do Thái và người Arập, đang kiên trì thúc đẩy các hoạt động phản đối chiến tranh và bảo vệ quyền đấu tranh của người dân Palestine, bất chấp nhiều khó khăn và thách thức.

Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Israel/Mặt trận Hadash, thúc đẩy trao đổi giữa các tổ chức quần chúng, lực lượng tiến bộ và phong trào cánh tả hai nước trong thời gian tới.