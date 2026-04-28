Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Gia Lai

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sỹ Thắng-TTXVN

Phát biểu tại buổi tặng quà, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Gia Lai trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng cũng như trong công tác đảm bảo an sinh xã hội. Gia Lai là một trong các tỉnh đi đầu của khu vực miền Trung; tăng trưởng kinh tế ở tất cả các lĩnh vực, đời sống nhân dân được nâng cao. Đặc biệt, Đại tướng ấn tượng đối với tỉnh trong công tác chăm sóc các gia đình chính sách, gia đình có công, các hộ nghèo và có nhiều giải pháp để động viên công nhân lao động thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia, trong đó chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình đời sống xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Nhân dịp này, Đại tướng đã ân cần hỏi thăm, động viên các gia đình chính sách; đồng chia sẻ, gửi gắm tình cảm sắc son, niềm tin, niềm tự hào của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân Việt Nam anh hùng nói chung cũng như quê hương Gia Lai anh hùng nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết tình hình kinh tế - xã hội quý I đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể: GRDP tăng 8,51% so với cùng kỳ, xếp thứ 16 cả nước và thứ 1/6 địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; thu ngân sách nhà nước ước đạt 10.822 tỷ đồng, đạt 38,8% dự toán năm, tăng 71,2 so với cùng kỳ. Nhiều dự án trọng điểm quốc gia, của tỉnh đã được khởi công, khánh thành đảm bảo đúng tiến độ. Công tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang thực hiện chế độ ưu đãi cho hơn 42.026 liệt sĩ, 5.573 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hàng chục nghìn người có công với cách mạng. Trong đó, tỉnh đặc biệt quan tâm chăm sóc 856 lão thành cách mạng và người hoạt động tiền khởi nghĩa; hơn 32.000 thương binh, bệnh binh cùng 65 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng hơn 100.000 người có công giúp đỡ cách mạng và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Công tác chi trả các chế độ cho các đối tượng luôn đảm bảo đúng, đủ và kịp thời; việc xác nhận và giải quyết chế độ luôn đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã thăm, tặng quà cho 200 hộ gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trong dịp Lễ 30/4 - 1/5 năm 2026; đồng thời tặng 100 suất quà cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Truớc đó, ngày 27/4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao quà đến 3 gia đình có công với cách mạng, thương binh ở phường Quy Nhơn Nam, gồm Nguyễn Thị Minh Tâm (ở khu phố 27), Lê Thị Minh Tâm (ở khu phố 25) và Phan Tiến (ở khu phố 16). Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai)./.