Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi các phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Mở đầu cuộc hội đàm, trong không khí thắm tình đồng chí và tin cậy lẫn nhau, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã thông báo những nét chính về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ trưởng nhấn mạnh, Đại hội đã thành công tốt đẹp, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa mới với sự thống nhất rất cao; đồng thời thông qua các văn kiện chiến lược, xác định mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phấn đấu đạt các mục tiêu 2030 và 2045 mà Đảng đã đề ra.

Đồng chí Bộ trưởng Bruno Rodriguez bày tỏ sự vui mừng được trở lại thăm Việt Nam với tư cách Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba và là đoàn đại biểu Mỹ Latinh đầu tiên đến chúc mừng kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; cảm ơn chân thành những thông tin về kết quả Đại hội và khẳng định thành công của Đại hội XIV không chỉ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam mà còn là nguồn cổ vũ to lớn, là bài học kinh nghiệm quý báu đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá cao kết quả triển khai chuỗi hoạt động kỷ niệm tại mỗi nước nhân dịp “Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba” 2025 kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba. Hai bên tái khẳng định đối ngoại Đảng là nền tảng chính trị then chốt, định hướng cho tổng thể quan hệ song phương.

Hai Bộ trưởng nhất trí tham mưu cho Lãnh đạo cấp cao hai nước tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; đẩy mạnh trao đổi lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, đào tạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược về kinh nghiệm Đổi mới, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; thống nhất xây dựng kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Bruno Rodriguez thống nhất phát huy vai trò nòng cốt của Bộ Ngoại giao hai nước trong việc tham mưu, đôn đốc triển khai các cơ chế, đặc biệt là cụ thể hóa, tạo cơ chế để thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm về lương thực, năng lượng và dược phẩm đi vào thực chất, hiệu quả theo thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 9/2024 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Díaz-Canel tháng 9/2025.

Về đối ngoại nhân dân, hai Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng đây là nền tảng vững chắc của quan hệ và đề nghị các tổ chức hữu nghị, chính trị-xã hội hai nước tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử hào hùng và tình nghĩa thủy chung giữa Việt Nam và Cuba.

Hai bên đã chia sẻ đánh giá sâu sắc về bối cảnh thế giới hiện nay với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường; bày tỏ sự đồng thuận cao trong việc nhìn nhận các vấn đề toàn cầu; khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Về định hướng thời gian tới, hai bên khẳng định sẽ tăng cường hợp tác đa phương, phối hợp lập trường chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế quan trọng, nhất là tại Liên hợp quốc và Phong trào Không liên kết; nhấn mạnh cam kết cùng nhau đóng góp tích cực, trách nhiệm vào việc củng cố môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở cả hai khu vực: Đông Nam Á và Mỹ Latinh - Caribe.

Đặc phái viên, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba trân trọng cảm ơn tình đoàn kết thủy chung của Việt Nam; khẳng định Cuba sẽ nỗ lực hết sức mình cùng với Việt Nam gìn giữ mối quan hệ mẫu mực này ngày càng phát triển, củng cố hơn nữa.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tái khẳng định lập trường nguyên tắc, trước sau như một của Việt Nam trong việc kêu gọi chấm dứt hoàn toàn lệnh cấm vận chống Cuba. Đặc phái viên, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba trân trọng mời Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung sớm trở lại thăm Cuba vào thời điểm thuận lợi, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã vui vẻ nhận lời./.