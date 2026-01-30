Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng chí Lưu Hải Tinh. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Nhân dịp này, hai bên đã tiến hành Phiên họp đầu tiên của cơ chế Gặp gỡ giữa Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Lưu Hải Tinh nhiệt liệt chúc mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất tốt đẹp, là kỳ Đại hội có ý nghĩa lịch sử trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam. Đồng chí Lưu Hải Tinh chúc mừng đồng chí Lê Hoài Trung đã được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Đồng chí Lưu Hải Tinh nhấn mạnh, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ủng hộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm lãnh đạo nhân dân Việt Nam triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước.

Chân thành cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của đồng chí Lưu Hải Tinh, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung giới thiệu tổng thể về kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại hội không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026 - 2030 mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đồng chí Lê Hoài Trung thông tin về những điểm mới mang tính đột phá, sáng tạo của văn kiện Đại hội XIV, thể hiện bước phát triển sâu sắc, toàn diện về tư duy lý luận, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như sự thống nhất ý chí của toàn Đảng và nhân dân Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Đại hội đã lần đầu tiên xác định đối ngoại, hội nhập quốc tế cùng với tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Cùng nhấn mạnh ưu tiên cao trong thúc đẩy quan hệ Việt - Trung, hai bên đã kiểm điểm tình hình hợp tác, những bước tiến triển quan trọng trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua; đi sâu trao đổi ý kiến và đạt thống nhất cao về việc triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao, nhất là nhận thức chung quan trọng đạt được giữa hai đồng chí Tổng Bí thư tại cuộc điện đàm ngày 26/01 vừa qua.

Khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đặt ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai Đảng, hai nước thời gian tới; phát huy hơn nữa vai trò của cơ chế giao lưu, hợp tác kênh đảng; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương chính đảng; tiếp tục triển khai hợp tác đào tạo cán bộ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, lý luận, phối hợp tổ chức một số hoạt động trao đổi trực tuyến về các vấn đề cùng quan tâm; sớm ký kết các chương trình, kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng trong giai đoạn mới; khuyến khích các cấp ủy địa phương, đặc biệt là các địa phương có chung đường biên giới tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác; tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các đoàn thể nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh tuyên truyền hữu nghị, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Đánh giá cao và nhất trí với các ý kiến và đề xuất của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, đồng chí Lưu Hải Tinh khẳng định Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng cùng Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam duy trì truyền thống phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đối ngoại, ngoại giao của hai Đảng, hai nước, đóng góp chủ động, tích cực vào sứ mệnh thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước.

Hai bên tiếp tục cùng nhau phát huy vai trò tham mưu chiến lược, bảo đảm duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại kênh Đảng; tăng cường hợp tác nghiên cứu lý luận và trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực xây dựng Đảng, quản trị đất nước, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát huy ưu thế của kênh Đảng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư chất lượng cao, kết nối hạ tầng giao thông và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng đạt nhiều tiến triển tích cực mới.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, đóng góp có trách nhiệm vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới; cùng nhau kiểm soát và giải quyết tốt bất đồng trên cơ sở nhận thức chung cấp cao và phù hợp với luật pháp quốc tế./.