Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Vĩnh Long

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy gửi lời chúc mừng năm mới đến chư tăng, chức sắc, đồng bào Khmer; đồng thời thông tin về những kết quả nổi bật của đất nước trong thời gian qua, đặc biệt là thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026.

Ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong việc vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng chí Hoàng Công Thủy khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer thông qua nhiều chương trình, chính sách thiết thực. Những năm qua, đời sống đồng bào Khmer không ngừng được cải thiện, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. Đồng chí mong muốn, các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có hơn 373.000 người dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào Khmer trên 353.000 người. Những năm qua, các chính sách dân tộc được triển khai hiệu quả; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Hệ thống hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ, diện mạo vùng đồng bào dân tộc ngày càng khởi sắc.

Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà các vị chức sắc. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Năm nay, Chôl Chnăm Thmây - Tết cổ truyền của đồng bào Khmer diễn ra trong 3 ngày (từ 14 -16/4/2026). Đây là dịp để đồng bào bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, các vị thần linh; đồng thời cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Tặng quà gia đình chính sách và hộ Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Dịp này, Đoàn công tác đã trao 50 phần quà cho các chức sắc; 100 phần quà cho gia đình chính sách, hộ Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng, gồm: 1 triệu tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng./.