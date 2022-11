Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt Đoàn đại biểu Hội đồng Hòa bình thế giới

Tham dự cuộc gặp có ông Pallab Sengupta, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng được đón tiếp hơn 90 đại biểu quốc tế đến tham dự Đại hội Hội đồng Hòa bình thế giới lần thứ 22. Chúc mừng thành công của Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức liên minh chính trị, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; là một trong các tổ chức có nhiệm vụ thực hiện đối ngoại nhân dân. Việt Nam là một đất nước đã từng phải gánh chịu nhiều đau thương, mất mát đến tận cùng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, do đó luôn thấu hiểu sâu sắc giá trị cuộc sống của người dân trong hòa bình.



“Truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam là yêu chuộng hòa bình, giàu lòng nhân ái, “Thương người như thể thương thân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Ủy ban Bảo vệ hòa bình Việt Nam (nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam) đã căn dặn trong “Thư gửi Đại hội nhân dân Việt Nam bảo vệ hòa bình” ngày 16/8/1958: “Gìn giữ hòa bình là nhiệm vụ chung của toàn dân. Mỗi người dân Việt Nam phải là một chiến sĩ hăng hái đấu tranh cho hòa bình”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.



Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, trong quá trình diễn ra các sự kiện đặc biệt của Đại hội, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có dịp chia sẻ về lịch sử đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam và rất nhiều thông tin quan trọng về lịch sử dựng nước, giữ nước, về đất nước, con người Việt Nam, về sự phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch COVID-19, nhất là khát vọng của dân tộc Việt Nam phấn đấu cho độc lập, tự do và mưu cầu hạnh phúc của mọi người; khẳng định nhân dân Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của nhân dân thế giới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp lãnh đạo Hội đồng Hòa bình thế giới. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Trong khuôn khổ của cuộc gặp mặt thắm tình hữu nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một lần nữa khẳng định nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình và mong muốn nội dung nghị sự Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng Hòa bình thế giới sẽ trở thành hiện thực, để nhân dân thế giới nói chung, nhân dân Việt Nam nói riêng được chung sống hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển trong bầu không khí hòa bình của thế giới.



“Chúc cho Hội đồng Hòa bình thế giới hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần tạo thành sức mạnh to lớn của cộng đồng quốc tế, phấn đấu cho một thế giới hòa bình, để nhân loại có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, ông Đỗ Văn Chiến nói.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng phẩm cho lãnh đạo và các thành viên Hội đồng Hòa bình thế giới. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Lãnh đạo Hội đồng Hòa bình Thế giới và đại biểu đến từ các nước bày tỏ sự kính trọng, tình cảm yêu mến đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngưỡng mộ truyền thống, thành tựu của đất nước, nhân dân Việt Nam anh hùng; đồng thời mong muốn hợp tác với Việt Nam để duy trì nền hòa bình thế giới, vì một trật tự thế giới công bằng, công lý, bởi nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình và Việt Nam chiếm vị trí quan trọng trong lòng những người yêu mến hòa bình thế giới./.