Ủy ban Hòa bình Việt Nam với những dấu ấn nổi bật và sâu đậm trong lịch sử đối ngoại nhân dân Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm, ông Uông Chu Lưu, Chủ tịch Ủy ban cho biết, Ủy ban Hòa bình Việt Nam ra đời vào năm 1950, trong bối cảnh đất nước Việt Nam đang tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ nền độc lập non trẻ vừa giành được sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. Theo chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam được thành lập (đến năm 1988 đổi tên thành Ủy ban Hòa bình Việt Nam). Đây là một quyết định mang tầm nhìn chiến lược, thể hiện sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về vai trò của đối ngoại nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.

Ông Uông Chu Lưu, Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN

Nhìn lại chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành, Ủy ban Hòa bình Việt Nam có thể tự hào về những đóng góp to lớn, bền vỉ và đầy bản lĩnh, để lại những dấu ấn nổi bật và sâu đậm trong lịch sử đối ngoại nhân dân Việt Nam. Kỷ niệm 75 năm thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam không chỉ là dịp để ôn lại những dấu mốc lịch sử, những dấu ấn nổi bật đã qua mà còn là dịp để chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá để suy ngẫm sâu sắc về trách nhiệm của hôm nay và sứ mệnh với tương lai. Từ 75 năm hoạt động, Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc, có giá trị lâu dài.

Một trong số các bài học đó là kiên định mục tiêu, nguyên tắc hòa bình gắn liền với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hòa bình mà Ủy ban theo đuổi không phải là sự thỏa hiệp vô nguyên tắc, mà là hòa bình trên cơ sở công lý, bình đẳng, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập chủ quyền và quyền tự quyết của các dân tộc. Luôn bám sát vào đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và Ngoại giao Nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác đối ngoại của Việt Nam; lấy nhân dân làm nền tảng, lấy đoàn kết quốc tế làm sức mạnh. Chính sự đồng cảm, đoàn kết và ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới đã góp phần quan trọng “làm nên thắng lợi” của Cách mạng Việt Nam và tiếp tục là nguồn lực quý báu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thích ứng với bối cảnh quốc tế biến động nhanh chóng, phức tạp, đồng thời phát huy vai trò của tri thức, thế hệ trẻ và các lực lượng xã hội trong hoạt động hòa bình.

Cũng theo ông Uông Chu Lưu, trước tình hình thế giới đang biến động sâu sắc, nhanh chóng, phức tạp và khó lường, yêu cầu đặt ra đối với Ủy ban Hòa bình Việt Nam ngày càng cao và toàn diện hơn. Ủy ban cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế, đóng góp tiếng nói xây dựng, trách nhiệm vì hòa bình và phát triển bền vững. Song hành với đó, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, làm rõ lập trường quan điểm nhất quán của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề quốc tế bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; mở rộng hợp tác với các tổ chức hòa bình, tổ chức xã hội và thanh niên trong và ngoài nước; chú trọng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ kế cận có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực hoạt động đối ngoại nhân dân. Ủy ban cũng cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả nghiên cứu, dự báo và tham mưu, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc trong bối cảnh mới.



Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại dấu mốc lịch sử vẻ vang trong quá trình hình thành và phát triển của Ủy ban Hòa bình Việt Nam. Đồng thời khẳng định, 75 năm qua, Ủy ban luôn kiên trì, bền bỉ và nhất quán đồng hành cùng dân tộc trong những thời khắc khó khăn nhất cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Các đại biểu tin tưởng, Ủy ban Hòa bình Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp hòa bình, hữu nghị và phát triển của Việt Nam và thế giới./.

