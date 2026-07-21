Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế

Các đại biểu tham dự Kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Chỉ đạo tại Kỳ họp, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đề nghị, các cấp, ngành và địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. UBND tỉnh, các cấp, ngành và địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026; đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, nhất là tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai để khơi thông các nguồn lực phát triển...



Trên cơ sở xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và báo cáo giải trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh Sơn La đã thống nhất thông qua 28 nghị quyết liên quan đến phân bổ nguồn lực đầu tư công, khoa học - công nghệ, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, khuyến khích phát triển nguồn nhân lực và nhiều cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Chỉ đạo tại Kỳ họp, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đề nghị, các cấp, ngành và địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. UBND tỉnh, các cấp, ngành và địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026; đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, nhất là tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai để khơi thông các nguồn lực phát triển...Trên cơ sở xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và báo cáo giải trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh Sơn La đã thống nhất thông qua 28 nghị quyết liên quan đến phân bổ nguồn lực đầu tư công, khoa học - công nghệ, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, khuyến khích phát triển nguồn nhân lực và nhiều cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Đáng chú ý là Nghị quyết quyết định biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền cấp tỉnh và tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã năm 2026. Theo đó, biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền cấp tỉnh là 1.490 biên chế và tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã là 2.900 biên chế.



Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Tiếp theo là Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 2 dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai tại các bản thuộc xã Tường Hạ và dự án đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Muôn - xã Chiềng Ân (nay là xã Mường La - xã Chiềng Hoa), tỉnh Sơn La. Cụ thể, dự án bố trí bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai tại các bản thuộc xã Tường Hạ có quy mô, diện tích rừng chuyển mục đích 1,75ha tại tiểu khu 484, khoảnh 2, gồm 3 lô. ự án đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Muôn - xã Chiềng Ân (nay là xã Mường La - xã Chiềng Hoa) có quy mô, diện tích rừng chuyển mục đích 3,58ha tại tiểu khu 150 và 155a, gồm 5 khoảnh, 11 lô tại xã Chiềng Hoa. Tiếp theo là Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 2 dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai tại các bản thuộc xã Tường Hạ và dự án đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Muôn - xã Chiềng Ân (nay là xã Mường La - xã Chiềng Hoa), tỉnh Sơn La. Cụ thể, dự án bố trí bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai tại các bản thuộc xã Tường Hạ có quy mô, diện tích rừng chuyển mục đích 1,75ha tại tiểu khu 484, khoảnh 2, gồm 3 lô. ự án đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Muôn - xã Chiềng Ân (nay là xã Mường La - xã Chiềng Hoa) có quy mô, diện tích rừng chuyển mục đích 3,58ha tại tiểu khu 150 và 155a, gồm 5 khoảnh, 11 lô tại xã Chiềng Hoa.

6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Sơn La tỉnh có tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 33.089,7 tỷ đồng, tăng 6,02% so với cùng kỳ năm 2025; khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng với mức tăng 10,57%; kim ngạch xuất khẩu tăng 13,93%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 42,5% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt 2.721 tỷ đồng, bằng 57,21% dự toán Trung ương giao và bằng 53,88% dự toán HĐND tỉnh giao. Cùng với đó, tỉnh đẩy nhanh xây dựng 13 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Việc vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đi vào nền nếp...

Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2026, tỉnh Sơn La xác định ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế, đẩy mạnh các động lực tăng trưởng; quyết tâm thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ở mức cao nhất phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, tỉnh xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Địa phương chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.../.