Ưu tiên nguồn lực cho phát triển ở vùng khó

* Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ dưới chân núi Bà Đen Tây Ninh, phát huy vai trò liên kết sản xuất, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Bám sát Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2030, Tây Ninh xác định xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu. Mục tiêu không chỉ là thay đổi diện mạo nông thôn mà còn nâng cao toàn diện chất lượng sống, từ thu nhập, môi trường đến tiếp cận dịch vụ xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho biết, địa phương tập trung phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, tuần hoàn, sinh thái; gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản xuất. Tỉnh chú trọng phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Song song với phát triển kinh tế, mục tiêu giảm nghèo bền vững được triển khai theo hướng đa chiều, không chỉ hỗ trợ trực tiếp mà tập trung tạo sinh kế, việc làm, nâng cao năng lực tự chủ của người dân, qua đó hạn chế tái nghèo. Nguồn lực tiếp tục được ưu tiên cho các xã khó khăn, xã biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng gấp 2,5–3 lần so với năm 2020; không còn hộ nghèo theo chuẩn Trung ương. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản không còn xã khó khăn; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 10 xã đạt chuẩn hiện đại.

Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh thông , địa phương tập trung rà soát, ban hành các quy định phù hợp với thực tiễn và mô hình chính quyền hai cấp, đẩy mạnh phân cấp cho cấp xã gắn với tăng cường kiểm tra, hướng dẫn. Tỉnh chuyển trọng tâm từ “đạt chuẩn” sang “duy trì và nâng cao chất lượng” các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các tiêu chí về thu nhập, môi trường và tổ chức sản xuất.

Trong lĩnh vực sản xuất, Tây Ninh đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng khoa học – công nghệ, tăng cường liên kết chuỗi giá trị; khuyến khích phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái gắn với bản sắc địa phương. Các giải pháp giảm nghèo được triển khai đồng bộ, chú trọng tạo việc làm, phát triển sinh kế phù hợp từng địa bàn, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Việc huy động và sử dụng nguồn lực được thực hiện hiệu quả, kết hợp ngân sách nhà nước với nguồn xã hội hóa; đẩy mạnh tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn phát triển sản xuất. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi và đánh giá chương trình được tăng cường, cùng với các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình.

* Lan tỏa giá trị nhân văn từ những hành động cụ thể

Các thành viên hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Từ những định hướng và giải pháp đồng bộ, các chính sách an sinh xã hội đã và đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực tại cơ sở. Tại xã Ninh Điền, công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, chăm lo kịp thời cho người dân. Bà Trần Thị Ngọc Nương, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, địa phương luôn quan tâm hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội; đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã vận động xây tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết, 7 căn nhà tình nghĩa Quân – Dân, 1 căn nhà tình thương và sửa chữa 1 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng kinh phí 867 triệu đồng. Cùng với đó, 860 phần quà trị giá hơn 692,5 triệu đồng đã được trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, tạo việc làm; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Tương tự, tại xã Long Chữ, ông Lưu Hữu Phước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã thông tin, từ đầu năm 2026, địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực trong chăm lo an sinh xã hội. Xã đã hỗ trợ 86 hộ cận nghèo, 141 hộ nghèo với tổng số tiền 227 triệu đồng; hỗ trợ 149 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 191 triệu đồng; Trung tâm Công tác xã hội hỗ trợ thêm 42 trẻ em với 29,4 triệu đồng. Địa phương còn tiếp nhận và trao 2.356 phần quà với tổng kinh phí hơn 1,55 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân dành cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật và trẻ em khó khăn. Tới đây, xã tiếp tục triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, duy trì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt tối thiểu 94% và bảo đảm 100% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ.

Tây Ninh còn chú trọng chăm lo nhóm yếu thế thông qua các hoạt động nhân văn. Hội Bảo trợ Người khuyết tật, người nghèo và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã trao 30 xe lăn, 30 xe lắc cùng nhiều phần quà; tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” với khoảng 500 phần quà, mỗi phần gồm 10kg gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu, với tổng kinh phí hơn 547 triệu đồng. Những hỗ trợ này đã mang lại niềm vui, tiếp thêm động lực cho nhiều người nghèo, người khuyết tật giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Hội đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Riêng năm 2025, tỉnh đã vận động nguồn lực xã hội hơn 25 tỷ đồng để hỗ trợ các đối tượng yếu thế, giúp họ cải thiện cuộc sống.

Thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp tổ chức phẫu thuật mắt miễn phí cho 500 trường hợp, hỗ trợ vốn vay không lãi cho các câu lạc bộ người khuyết tật và mở rộng thêm các mô hình mới tại nhiều địa phương.

Từ những kết quả cụ thể, có thể thấy các chính sách an sinh xã hội tại Tây Ninh không chỉ dừng ở hỗ trợ vật chất mà còn tạo động lực tinh thần, giúp người dân tự tin vươn lên, góp phần xây dựng xã hội phát triển hài hòa, bền vững, nơi mọi người đều có cơ hội và không ai bị bỏ lại phía sau./.