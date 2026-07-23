Ưu tiên hỗ trợ phụ nữ yếu thế tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị, các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức liên quan tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt phải khơi dậy tinh thần tự tin, khát vọng vươn lên, dám nghĩ, dám làm của phụ nữ. Cùng với đó, nhân rộng các mô hình phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu tạo sức lan tỏa và thúc đẩy phong trào phát triển trên địa bàn.

Trao vốn cho các hội viên, phụ nữ có mô hình phát triển sinh kế tiêu biểu. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Các sở, ngành, địa phương nâng cao chất lượng đào tạo, tư vấn, hỗ trợ phụ nữ xây dựng ý tưởng kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Các đơn vị cần tăng cường phối hợp liên ngành, chủ động kết nối nguồn lực, doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia để hỗ trợ kịp thời các dự án khởi nghiệp; thực hiện tốt việc lồng ghép hiệu quả với các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển hợp tác xã, đào tạo nghề và xúc tiến thương mại. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ và mở rộng thị trường; góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững của các dự án khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh, thành công của Đề án không chỉ được đo bằng số lượng mô hình khởi nghiệp hay doanh nghiệp do phụ nữ thành lập, mà còn ở việc tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ và phát triển bền vững các mô hình kinh tế; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Do đó, các đơn vị có liên quan cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, chủ động bố trí nguồn lực để sớm đưa nguồn vốn hỗ trợ đến đúng đối tượng, bảo đảm sử dụng hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và năng lực kinh tế cho phụ nữ.

Theo Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long Trần Lê Thanh Thảo, hiện tổng nguồn vốn cho vay ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đạt trên 7.300 tỷ đồng, với nhiều chương trình cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách. Thông qua nguồn vốn, nhiều phụ nữ mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Để thực hiện hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long đề xuất tỉnh tăng cường nguồn lực tín dụng chính sách, đáp ứng nhu cầu vay vốn của phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi để hội viên, phụ nữ mạnh dạn tiếp cận. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn, bình xét đúng đối tượng và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp gắn tín dụng chính sách với các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển sinh kế. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ phụ nữ yếu thế tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn; góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Trao vốn cho đại diện mô hình phát triển sinh kế tập thể tiêu biểu trong hội viên phụ nữ. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017 - 2025, tư duy sản xuất của phụ nữ trên địa bàn chuyển mạnh từ kinh tế hộ sang doanh nghiệp, hợp tác xã. Các cấp Hội đã tổ chức hơn 47.500 buổi tuyên truyền với trên 1,2 triệu lượt hội viên tham gia; hơn 87% hội viên được nâng cao kiến thức khởi nghiệp, 100% cán bộ hội chuyên trách đạt chuẩn năng lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, góp phần hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.

Giai đoạn 2026 - 2035, Hội tiếp tục nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và thúc đẩy những dự án tham gia các cuộc thi khởi nghiệp. Các hoạt động tập trung gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hướng đến phát triển bền vững các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ. /.