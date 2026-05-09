Ươm mầm thế hệ thủ lĩnh Đoàn tương lai từ phong trào thiếu nhi

Thí sinh tham gia phần thi “Phụ trách Sao Thông thái”. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Hoạt động do Thành đoàn Cần Thơ phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), với sự so tài của các thí sinh đến từ 70 trường tiểu học trên địa bàn.

Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, Trưởng ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh, đây là hoạt động nhằm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác nhi đồng, tạo môi trường để các em giao lưu, học hỏi và phát hiện những nhân tố tiêu biểu cho phong trào thiếu nhi thành phố. Điểm đặc biệt của hội thi không nằm ở tính chất tranh tài mà ở giá trị giáo dục và rèn luyện kỹ năng cho đội viên. Thông qua các phần thi, những “thủ lĩnh nhỏ” có cơ hội thể hiện bản lĩnh, khả năng tổ chức hoạt động tập thể và tinh thần trách nhiệm đối với thiếu nhi.

Theo đó, các thí sinh phải trải qua ba nội dung gồm: “Phụ trách Sao Thông thái”, “Phụ trách Sao Tài năng” và “Phụ trách Sao Toàn năng”. Mỗi phần thi đều hướng đến việc hình thành những phẩm chất cần thiết của một cán bộ Đội, cán bộ Đoàn trong tương lai.

Thí sinh thể hiện trong phần thi tài năng. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Ở phần thi “Phụ trách Sao Thông thái”, các em trả lời câu hỏi về lịch sử quê hương, đất nước, Bác Hồ, truyền thống Đội và nghiệp vụ công tác nhi đồng. Qua đó, đội viên không chỉ được củng cố kiến thức mà còn được giáo dụ lý tưởng, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Phần thi “Phụ trách Sao Tài năng” nhấn mạnh đến sự tự tin, sáng tạo và kỹ năng giao tiếp. Những tiết mục hát, múa, kể chuyện hay hoạt cảnh thiếu nhi không chỉ thể hiện năng khiếu mà còn phản ánh khả năng truyền cảm hứng trước tập thể.

Đặc biệt, phần thi “Phụ trách Sao Toàn năng” được xem là nội dung thể hiện rõ nhất vai trò đào tạo thủ lĩnh của hội thi. Tại đây, các thí sinh trực tiếp điều hành một buổi sinh hoạt Sao theo chủ điểm quy định. Các em phải biết tổ chức trò chơi, điều phối hoạt động, quản lý nhóm và xử lý tình huống phát sinh. Đây là cơ sở nền tảng hình thành nên tư duy tổ chức, khả năng làm việc nhóm và sự chủ động - những phẩm chất cần có của người cán bộ Đoàn trong tương lai.

Từ góc độ công tác thanh thiếu nhi, anh Phan Thuận Thành - Huấn luyện viên cấp II Trung ương, thành viên Ban huấn luyện Hội đồng huấn luyện Trung ương chia sẻ, hội thi là một trong những phương thức đào tạo cán bộ từ sớm thông qua trải nghiệm thực tiễn. Thay vì chờ đến tuổi đoàn viên mới rèn luyện kỹ năng, tổ chức Đội chủ động phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực ngay từ bậc tiểu học và trung học cơ sở.

Không ít cán bộ Đoàn hiện nay từng là Liên đội trưởng, Chi đội trưởng hay phụ trách Sao tiêu biểu. Điều đó cho thấy phong trào Đội luôn là môi trường đầu tiên giúp thanh thiếu nhi hình thành bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng hoạt động xã hội.

Hội thi năm nay cũng cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn và ngành giáo dục trong công tác chăm lo, đào tạo thế hệ trẻ. Sự đồng hành của giáo viên Tổng phụ trách Đội, phụ huynh và các đơn vị cơ sở góp phần tạo nên môi trường giáo dục toàn diện cho thiếu nhi thành phố.

Hội thi Phụ trách Sao giỏi vì thế không chỉ là hoạt động phong trào thường niên mà còn là hành trình “ươm mầm” lớp thủ lĩnh trẻ cho tổ chức Đoàn trong tương lai. Từ những sân chơi như thế, thành phố Cần Thơ đang góp phần xây dựng thế hệ đoàn viên mới có tri thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng tiếp nối truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trở thành thế hệ làm chủ tương lai đầy tự tin và bản lĩnh./.