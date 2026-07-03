Ứng phó bão số 1: Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép tàu thuyền ra khơi

Đồn Biên phòng Thanh Lân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) kêu gọi ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, sáng ngày 4/7, bão số 1 sẽ đi qua đảo Hải Nam và tiến vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3. Trước khi bão đổ bộ, tại khu vực biển Quảng Ninh dự kiến xuất hiện các nhiễu động khí tượng gây lốc cục bộ.

Để chủ động ứng phó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị, địa phương tạm ngừng cấp phép đối với các phương tiện thủy hoạt động lưu trú nghỉ đêm và tham quan tối trên vịnh, bắt đầu từ 12 giờ ngày 3/7. Đối với các loại phương tiện thủy khác, thời gian tạm ngừng cấp phép bắt đầu từ 17 giờ ngày 3/7.

Cơ quan chức năng có thể xem xét, cho phép các tàu thuyền di chuyển về nơi tránh trú an toàn và phải kết thúc công việc này trước 7 giờ ngày 4/7/2026. Lệnh tạm ngừng cấp phép sẽ được dỡ bỏ sau khi có bản tin cuối cùng về bão.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh căn cứ vào diễn biến thực tế của thời tiết để quyết định việc cấp phép cho các phương tiện có đủ điều kiện hoạt động an toàn; đồng thời yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, các địa phương ven biển đã triển khai các biện pháp phòng chống bão; trong đó tập trung vào việc kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu, tránh trú bão.

Cùng đó, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền, hoạt động du lịch và nuôi trồng thủy sản. Các địa phương ven biển được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Đồn Biên phòng Thanh Lân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) kêu gọi ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý nghiêm các phương tiện hoạt động trên biển; tổ chức kiểm đếm, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng về vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào hoặc nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Cùng đó, tỉnh yêu cầu giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực biển; tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, ứng phó với giông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau bão, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố.

Đồng thời, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch tại điểm du ven biển, trên các đảo và hoạt động kinh tế ven biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 (Maysak), Đồn Biên phòng Thanh Lân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) đã khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, thông báo, kiểm đếm và kêu gọi toàn bộ tàu thuyền, nhà bè trên địa bàn chủ động về nơi tránh trú an toàn, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Thanh Lân, trên địa bàn hiện có 272 phương tiện tàu cá và nhà bè với 454 ngư dân, lao động. Trong đó có 5 phương tiện ngoài tỉnh với 16 ngư dân, 252 phương tiện trong tỉnh với 401 ngư dân và 15 nhà bè với 37 người đang sinh sống, lao động trên biển.

Ngay sau khi nhận được thông tin về diễn biến của bão, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Lân đã duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, sử dụng hệ thống thông tin liên lạc để thông báo diễn biến của bão đến từng chủ phương tiện; phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ đoàn kết trên biển hướng dẫn ngư dân nhanh chóng đưa tàu thuyền vào khu neo đậu tránh trú an toàn, tuyệt đối không để người và phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm.../.