Ứng dụng y học số và cá nhân hóa giúp nâng cao hiệu quả tầm soát, điều trị các bệnh lý tim mạch

Các nhà khoa học đầu ngành chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, bệnh tim mạch hiện là gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế toàn cầu cũng như Việt Nam. Sự gia tăng của các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì cùng quá trình già hóa dân số đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác chăm sóc sức khỏe.

Tại Cần Thơ nói riêng, Việt Nam nói chung, các cơ sở khám, chữa bệnh đã từng bước triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của y học hiện đại, đội ngũ cán bộ y tế cần tiếp tục cập nhật các khuyến cáo quốc tế để đưa vào thực hành lâm sàng phù hợp với điều kiện thực tế. Do đó, việc thường xuyên cập nhật các khuyến cáo mới từ những hiệp hội chuyên ngành uy tín như ACC, ESH, EAS và ERA có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh theo hướng cá thể hóa, dựa trên bằng chứng khoa học và tiếp cận đa chuyên khoa.

Mô tả xu hướng phát triển của y tế trong lĩnh vực tim mạch, Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Sỹ (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, giai đoạn 2021-2016 được coi là tái định hình chiến lược điều trị và quản lý toàn diện trong điều trị suy tim. Các nghiên cứu mới nhất trên thế giới chỉ ra rằng, điều trị suy tim hiện nay cần được triển khai sớm, đầy đủ và có hệ thống; đồng thời quản lý người bệnh theo từng kiểu hình. Quy trình này phải được tổ chức thành mô hình quản lý liên tục với phòng khám suy tim chuyên biệt, nhóm điều trị đa chuyên khoa, tái khám sớm sau xuất viện và ứng dụng y học số trong theo dõi người bệnh.

Bên cạnh đó, các học giả cũng nhấn mạnh đến vài trò của công nghệ số, dữ liệu lớn ứng dụng trong y tế. Tiến sĩ, dược sĩ Trương Văn Đạt, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Văn phòng Bộ Y tế chỉ ra khoảng trống lớn trong quản lý người bệnh mạn tính tại cộng đồng. Nhiều bệnh nhân sau xuất viện không tuân thủ điều trị, tái khám không đúng hẹn hoặc chuyển nhiều cơ sở khám chữa bệnh khiến y tế cơ sở khó phát hiện sớm nguy cơ mất kiểm soát bệnh. Báo cáo khuyến nghị cần chuyển từ mô hình điều trị từng đợt sang quản lý liên tục dựa trên dữ liệu số, kết nối hồ sơ bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử và sổ sức khỏe điện tử nhằm phát hiện sớm nguy cơ, hỗ trợ theo dõi lâu dài và nâng cao hiệu quả điều trị.

Ngoài ra, các học giả cũng chỉ ra sự thiếu đồng bộ về danh mục thuốc giữa các tuyến, dữ liệu y tế chưa liên thông, khó khăn trong khám chữa bệnh từ xa và cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế… vẫn là những rào cản lớn đối với việc quản lý liên tục người bệnh tim mạch tại y tế cơ sở.

Về định hướng phát triển của Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành đô thị trung tâm, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố xác định phát triển y tế chất lượng cao, y tế chuyên sâu là một trong bốn trụ cột quan trọng. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến cuối, đặc biệt là Bệnh viện Chợ Rẫy trong lĩnh vực tim mạch, được xem là định hướng phát triển trọng tâm của thành phố hiện nay và trong thời gian tới. Đây là cơ sở nền tảng vững chắc giúp Cần Thơ từng bước làm chủ các kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ngay tại địa phương./.