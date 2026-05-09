Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quy trình đo khám các bệnh về mắt

Trung tâm kính mắt khám các bệnh về mắt miễn phí cho người dân. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Điểm nhấn nổi bật tại cơ sở này là hệ thống ZEISS VISUFIT 1000 – giải pháp công nghệ ứng dụng AI trong việc phân tích dữ liệu khuôn mặt. Thông qua hệ thống camera 360 độ đa góc, thiết bị cho phép ghi nhận các thông số kỹ thuật chi tiết về hình dáng khuôn mặt và vị trí đeo kính của từng cá nhân để dựng hình ảnh 3D.

Dựa trên các dữ liệu thực tế này, đội ngũ chuyên gia có thể xác định chính xác tâm tròng, khoảng cách đồng tử và độ vừa vặn của gọng kính, giúp tối ưu hóa giải pháp thị lực cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng đưa vào vận hành công nghệ AI Try-on 360 độ, cho phép khách hàng thử kính kỹ thuật số trực quan. Công nghệ này giúp người dân dễ dàng trải nghiệm và so sánh nhiều mẫu kính từ các thương hiệu quốc tế ngay trên nền tảng số trước khi quyết định lựa chọn sản phẩm phù hợp với phong cách và đặc điểm nhân trắc học.

Theo đại diện Bệnh viện Mắt quốc tế Việt – Nga, khác với mô hình kính mắt bán lẻ thông thường, quy trình tại đây được kiểm soát chặt chẽ bởi đội ngũ bác sĩ nhãn khoa giàu kinh nghiệm từ Liên bang Nga. Việc kết hợp giữa chuyên môn y khoa và công nghệ AI không chỉ giúp hạn chế tối đa các sai sót về độ kính, tâm kính mà còn hỗ trợ theo dõi, bảo vệ thị lực lâu dài cho cộng đồng. Đây là trung tâm kính mắt thứ ba trực thuộc hệ thống Bệnh viện Mắt quốc tế Việt – Nga được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc mắt toàn diện.

Cuối tháng Tư vừa qua, các Trạm Y tế phường Hạ Long, Trạm y tế phường Bãi Cháy và Đại học Hạ Long phối hợp với Bệnh viện Mắt quốc tế Việt Nga tổ chức khám miễn phí các bệnh về mắt, phòng ngừa mù lòa cho hàng trăm người già, học sinh, sinh viên và trẻ em là công dân trên địa bàn./.