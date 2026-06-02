Ứng dụng số hóa lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, trường học

Tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Khổng Đức Thanh nhấn mạnh, qua 8 năm triển khai (từ năm 2019 đến nay), Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bắc Ninh ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng tới các trường học trên địa bàn, nhận được sự quan tâm của phụ huynh học sinh cùng thầy cô giáo. Qua đó, góp phần khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích sách, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho thế hệ trẻ.

Năm nay, sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi nhận được gần 200 nghìn bài dự thi gồm bài viết và video clip của 583 trường học thuộc các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học.

Nhiều bài dự thi đạt chất lượng tốt, đầu tư công phu về hình thức và nội dung, thể hiện sự xuất sắc trong ý tưởng, sự sáng tạo, trí tưởng tượng của các thí sinh trong cách chia sẻ câu chuyện cảm động, nhân vật truyền cảm hứng ấn tượng, với những thông điệp nhân văn sâu sắc, tạo ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Một số video clip cho thấy sức sáng tạo, cách thức dàn dựng phong phú về kịch bản, thuyết trình, ngoại cảnh, ứng dụng công nghệ thông tin, lồng ghép những cảnh khắc họa ngoại hình, tính cách của nhân vật.

Nhiều kế hoạch, biện pháp và sáng kiến kinh nghiệm thúc đẩy việc đọc sách được học sinh xây dựng có tính khả thi thực tế, tính thuyết phục cao nhằm lan tỏa, phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng. Đặc biệt, các giải pháp phát triển văn hóa đọc được thí sinh đề xuất với việc ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp lứa tuổi của mình; ngoài ra các em còn trình bày lồng ghép với mô hình sinh động, đặc sắc, hấp dẫn như, vẽ tranh minh họa, trang trí họa tiết độc đáo, chữ viết tay nắn nót, kết hợp sử dụng chữ nổi Braille…

Ban Tổ chức trao 7 giải Nhất , 20 giải Nhì, 25 giải Ba, 37 giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề cho những bài dự thi chia sẻ cảm nhận nhân vật hay nhất, cảm nhận tác phẩm hay nhất, kế hoạch phát triển văn hóa đọc ấn tượng và sáng kiến kinh nghiệm thúc đẩy việc đọc sách hiệu quả.

Ở giải tập thể, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh được trao giải đơn vị có nhiều thí sinh đoạt giải nhất. Ba đơn vị được trao giải trường có tỷ lệ thí sinh tham gia nhiều nhất gồm: Trường Tiểu học Đình Bảng 2, Trường Trung học cơ sở Cao Xá và Trường Trung học phổ thông Lạng Giang số 2. Ban tổ chức chọn lựa 3 bài thi xuất sắc nhất đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương, khen thưởng./.