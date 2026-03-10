Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số ở địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước

Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử

Cử tri quét mã QR bằng điện thoại thông minh có thể nhanh chóng kiểm tra các thông tin liên quan đến quyền bầu cử. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Với phương châm “rà từng trường hợp, chắc từng dữ liệu”, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát khu vực thường xuyên xuống địa bàn cư trú để cập nhật và làm sạch dữ liệu, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; tập trung rà soát, lập danh sách cử tri theo đúng quy định.

Hiện nay, 126/126 xã, phường trên địa bàn thành phố đã sử dụng phần mềm quản lý cử tri thống nhất trên toàn quốc, kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc lập, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri được thực hiện trên nền tảng dữ liệu số, bảo đảm mỗi cử tri chỉ được lập danh sách và bỏ phiếu duy nhất tại một địa bàn.



Đối với các cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn, Công an thành phố Hà Nội cũng đã chủ động rà soát, lập danh sách cử tri theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm chính xác về nhân thân và tình trạng pháp lý của từng trường hợp, vừa bảo đảm quyền bầu cử của công dân, vừa bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, an toàn.



Tuyên truyền bầu cử trên các nền tảng số. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Bên cạnh đó, song song với các hoạt động bảo đảm an ninh truyền thống, công tác bảo đảm an ninh trên không gian mạng cũng được Công an thành phố đặc biệt chú trọng. Các đơn vị trong Công an thành phố tăng cường tuyên truyền các quy định về bầu cử; đồng thời chủ động rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin giả, sai sự thật, xuyên tạc công tác tổ chức bầu cử, kích động gây mất đoàn kết trước, trong và sau thời gian bầu cử.

Hàng loạt trường hợp đăng tải bình luận xuyên tạc, thông tin chưa được kiểm chứng về lãnh đạo thành phố trên không gian mạng đã được phát hiện, xử phạt, qua đó thể hiện quyết tâm bảo đảm an ninh trên không gian mạng của lực lượng Công an Thủ đô.





Chủ động bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối

Lực lượng chức năng tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn của toàn dân, lực lượng Công an các cấp thuộc Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc từ sớm, triển khai đồng bộ nhiều phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết, sát với tình hình thực tế từng địa bàn.



Cụ thể, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng, ban hành và triển khai đồng bộ các chỉ đạo, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử; đồng thời thành lập Ban Chỉ huy bảo vệ bầu cử của Công an thành phố để tập trung chỉ đạo, điều hành thống nhất các phương án. Bên cạnh đó, lực lượng Công an Thủ đô chủ động tham mưu Thành ủy, Ủy ban bầu cử thành phố nhiều giải pháp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trên cơ sở nhận diện sớm các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, lực lượng Công an các cấp đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng xây dựng phương án phòng ngừa, xử lý phù hợp, không để phát sinh tình huống phức tạp từ cơ sở.



Tại các địa điểm bỏ phiếu, lực lượng Công an cơ sở chủ động khảo sát, nắm chắc tình hình địa bàn để xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự cụ thể, sát thực tiễn. Trên cơ sở đó, các đơn vị bố trí, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận, từng cán bộ, chiến sĩ nhằm kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh. Đồng thời, chế độ trực ban, trực chiến được duy trì nghiêm túc tại các đơn vị, sẵn sàng tiếp nhận thông tin, phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh trật tự.



Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) chủ động kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy tại các địa điểm bỏ phiếu; hướng dẫn các đơn vị, cơ sở bố trí đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ; xây dựng phương án xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Lực lượng, phương tiện luôn được bố trí thường trực để kịp thời xử lý nhanh nhất mọi tình huống, bảo đảm an toàn cho cử tri và các thành viên tổ bầu cử.



Các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố tăng cường lực lượng xuống cơ sở, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ Công an cấp xã trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; tiếp tục duy trì cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đẩy mạnh tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính; tăng cường quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng chủ động rà soát các vấn đề phức tạp liên quan đến khiếu kiện, tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết từ sớm, từ xa, không để phát sinh “điểm nóng” ảnh hưởng đến công tác bầu cử.



Với sự chuẩn bị chủ động, bài bản và quyết tâm cao của toàn lực lượng, Công an thành phố Hà Nội sẵn sàng mọi điều kiện để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, giữ vững kỷ luật, kỷ cương công tác, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân trong không khí dân chủ, an toàn và trật tự./.