Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phát triển kinh tế tập thể

Theo Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố có 2.995 hợp tác xã; gồm 1.732 hợp tác xã nông nghiệp, 1.165 hợp tác xã phi nông nghiệp và 98 quỹ tín dụng nhân dân. Trong đó, 2.524 hợp tác xã đang hoạt động, chiếm 84,3% tổng số hợp tác xã; 87 hợp tác xã được thành lập mới. Toàn thành phố có hơn 618.000 thành viên hợp tác xã với khoảng 63.550 lao động thường xuyên. Đặc biệt, khu vực hợp tác xã nông nghiệp có hơn 68 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao; 134 hợp tác xã phát triển 448 sản phẩm OCOP đạt từ 3 - 5 sao; 84 hợp tác xã xây dựng chuỗi liên kết với doanh nghiệp và 70 hợp tác xã tham gia chuỗi nông sản an toàn. Tuy nhiên, trên địa bàn hiện có 200 hợp tác xã nông nghiệp và 268 hợp tác xã phi nông nghiệp ngừng hoạt động. Phần lớn hợp tác xã có quy mô nhỏ, năng lực tài chính và quản trị còn hạn chế. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng chuỗi giá trị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Các đại biểu dự Hội nghị khảo sát về tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Đáng chú ý, quá trình đô thị hóa đang tạo áp lực lớn đối với các hợp tác xã nông nghiệp. Theo UBND xã Thanh Oai, địa phương hiện có 8 hợp tác xã với 6.620 thành viên. Việc triển khai Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, thu hồi khoảng 835,8ha đất, tương đương khoảng 80% diện tích đất trồng lúa của xã, đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã trên địa bàn. Các đại biểu kiến nghị thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; có giải pháp riêng đối với các hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất; hỗ trợ chuyển đổi mô hình hoạt động, đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Liên minh Hợp tác xã thành phố đề xuất đẩy mạnh hợp nhất, sáp nhập các hợp tác xã quy mô nhỏ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng liên kết vùng và phát triển chuỗi giá trị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, kinh tế tập thể với nòng cốt là các hợp tác xã giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, nhất là trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và bảo tồn các làng nghề truyền thống. Việc khảo sát nhằm kịp thời nắm bắt thực tiễn, tổng hợp kiến nghị để hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tập thể phát triển bền vững.

Quang cảnh Hội nghị khảo sát về tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị, các sở, ngành, chính quyền địa phương và Liên minh Hợp tác xã thành phố tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc của từng nhóm hợp tác xã, nhất là các hợp tác xã chịu tác động của quá trình đô thị hóa; tổng kết việc triển khai các chính sách hỗ trợ từ năm 2023 đến nay để đề xuất cơ chế phù hợp hơn. Đồng thời, các đơn vị tăng cường hỗ trợ về đất đai, tín dụng, xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu. Chính quyền cấp xã đồng hành cùng các hợp tác xã trong chuyển đổi mô hình hoạt động, định hướng phát triển phù hợp với điều kiện mới. Các hợp tác xã cần đổi mới tư duy quản trị, phát huy tinh thần tự chủ, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, đa dạng hóa ngành nghề và chủ động đầu tư phát triển; góp phần nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô./.