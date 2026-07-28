Ứng dụng công nghệ số góp phần bảo vệ thường dân và lực lượng trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Hội thảo tập trung trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực bảo vệ thường dân, bảo vệ lực lượng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi môi trường thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Đại tá Nguyễn Bá Hưng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Từ thực tiễn hơn 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam, Đại tá Nguyễn Bá Hưng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho rằng, quá trình xây dựng lực lượng trong giai đoạn tới cần được định hướng bởi ba quan điểm chiến lược: Nhận thức đúng để chuẩn bị đúng, con người quyết định khả năng thích ứng và hợp tác tạo nên năng lực của tương lai.

Theo đó, việc chuẩn bị cho "môi trường phái bộ số" không bắt đầu từ việc đầu tư thêm công nghệ, mà từ việc xây dựng con người có đủ năng lực làm chủ công nghệ và thích ứng với phương thức thực hiện nhiệm vụ mới. Trí tuệ nhân tạo chỉ là công cụ hỗ trợ; con người luôn là chủ thể đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm. Việc ứng dụng công nghệ phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc của Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, quyền con người và Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.

Đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế, đại sứ quán dự hội thảo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Đại tá Nguyễn Bá Hưng cho rằng, trong kỷ nguyên số, không quốc gia nào có thể tự mình đáp ứng đầy đủ những yêu cầu ngày càng cao của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đối với Việt Nam, việc nâng cao năng lực được thực hiện thông qua tăng cường hợp tác với Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, các quốc gia cử quân và các đối tác trong đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới sáng tạo và xây dựng lực lượng.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Công nghệ sẽ tiếp tục phát triển, môi trường thực hiện nhiệm vụ sẽ tiếp tục thay đổi, nhưng những giá trị cốt lõi của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vẫn luôn được giữ vững. Đó là bảo vệ con người, xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác và gìn giữ hòa bình bền vững. Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế, không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng, đổi mới công tác huấn luyện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và có khả năng thích ứng cao.

Các nữ sĩ quan, quân nhân Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam dự hội thảo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Thông qua các tham luận và trao đổi chuyên môn, các đại biểu đến từ UN Women, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội... cùng các đối tác trong nước và quốc tế đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và sáng kiến về sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, an toàn số, bảo vệ thường dân, bảo vệ lực lượng, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian số, cũng như những năng lực mới mà lực lượng gìn giữ hòa bình cần được trang bị để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Các ý kiến tại hội thảo cũng ghi nhận những đóng góp ngày càng thiết thực của Việt Nam sau hơn 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Các sĩ quan cá nhân, Bệnh viện dã chiến cấp 2 và Đội Công binh Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các phái bộ, góp phần khẳng định Việt Nam là đối tác tích cực, có trách nhiệm trong các nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Các đại biểu thống nhất đánh giá, trong bối cảnh môi trường thực hiện nhiệm vụ không ngừng thay đổi, việc xây dựng lực lượng có đủ năng lực thích ứng với chuyển đổi số và công nghệ mới sẽ là yếu tố quyết định để duy trì và nâng cao chất lượng đóng góp của các quốc gia đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc./.