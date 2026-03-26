Ứng dụng công nghệ, phát huy giá trị di tích nơi Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Việt Nam ra đời

Hiện vật được trưng bày tại nhà 5D Hàm Long - nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam vào tháng 3/1929. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Tọa đàm thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia và đại diện các cơ quan quản lý. Các tham luận tập trung làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa của di tích – nơi gắn liền với sự ra đời của Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Việt Nam vào tháng 3/1929, đồng thời đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị di tích trong bối cảnh hiện nay.

Sự ra đời của Chi bộ 5D Hàm Long là thắng lợi quan trọng, có ý nghĩa lịch sử to lớn, khẳng định con đường cách mạng đúng đắn của dân tộc Việt Nam, góp phần chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

Tại tọa đàm, các tham luận cũng tập trung phân tích bối cảnh lịch sử, vai trò của các đảng viên tiên phong và sự lan tỏa của phong trào cách mạng từ Hà Nội tới nhiều địa phương, khẳng định 5D Hàm Long là “địa chỉ đỏ” tiêu biểu, gắn với sự khởi nguồn của tư tưởng cách mạng vô sản.

Chi đoàn Báo ảnh Việt Nam thăm quan nhà 5D Hàm Long - nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam vào tháng 3/1929. Ảnh: Khánh Long/ Báo ảnh Việt Nam



Về công tác bảo tồn, các ý kiến thống nhất cần giữ gìn tối đa nguyên trạng di tích về kiến trúc, không gian, vật liệu, mặt bằng…. Việc tu bổ phải tuân thủ nguyên tắc bảo tồn, tránh làm biến dạng hay “hiện đại hóa” di tích; cần hoàn thiện hồ sơ khoa học, kiểm soát không gian cảnh quan xung quanh và xây dựng các tour tham quan kết nối các di tích trong khu vực trung tâm Hà Nội, gắn với giáo dục truyền thống.



Các đại biểu cũng đề xuất đổi mới mạnh mẽ hoạt động trưng bày, phát huy giá trị di tích theo hướng ứng dụng công nghệ số như 3D, thực tế ảo, quét mã QR… nhằm nâng cao trải nghiệm cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Việc sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật, tái hiện không gian lịch sử và làm nổi bật vai trò của ngôi nhà 5D Hàm Long được coi là nhiệm vụ trọng tâm.

Chi đoàn Báo ảnh Việt Nam thăm quan nhà 5D Hàm Long - nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam vào tháng 3/1929. Ảnh: Khánh Long/ Báo ảnh Việt Nam

Tọa đàm thống nhất nhấn mạnh yêu cầu gắn công tác phát huy giá trị di tích với nhiệm vụ xây dựng Đảng, giáo dục lý tưởng cách mạng; đào tạo đội ngũ thuyết minh chuyên sâu về lịch sử Đảng, tổ chức các hoạt động tham quan, sinh hoạt chính trị thiết thực, góp phần đưa di tích trở thành điểm đến văn hóa – lịch sử tiêu biểu của Thủ đô.

Đoàn viên Chi đoàn Báo ảnh Việt Nam quét mã QR để tìm hiểu thêm về di tích số 5D Hàm Long. Ảnh: Khánh Long/ Báo ảnh Việt Nam

Thông qua tọa đàm, các ý kiến đóng góp là cơ sở khoa học quan trọng phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ./.