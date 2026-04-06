Ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao giá trị nông sản, hạn chế tác động môi trường

Ông Nguyễn Văn Mọi (xã Ninh Phước, Khánh Hòa) chăm sóc vườn nho xanh NH01-48 đạt tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Khẳng định chất lượng nông sản

Phía Nam tỉnh Khánh Hòa có đặc trưng khí hậu khô nóng, từ chỗ hạn chế đối với sản xuất nông nghiệp, điều kiện này đang được khai thác hiệu quả khi kết hợp với tiến bộ khoa học – kỹ thuật. Nhiều hộ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ứng dụng rộng rãi mô hình nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới nhỏ giọt, cảm biến điều tiết nhiệt độ, độ ẩm; áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Nhờ đó, cây trồng đặc thù như nho, táo, măng tây, dưa lưới,... sinh trưởng ổn định, năng suất và chất lượng được nâng lên rõ rệt.

Ông Nguyễn Văn Mọi, chủ trang trại nho Ba Mọi (xã Ninh Phước) thông tin, hiện nay trang trại đã đa dạng hóa với 13 giống nho, trong đó có 10 giống phục vụ ăn tươi. Ngoài các giống truyền thống như nho xanh, nho đỏ, trang trại đưa vào trồng một số giống mới như nho mẫu đơn, nho ngón tay đen, nho kẹo,…Mỗi giống nho có đặc điểm sinh trưởng, năng suất và chất lượng khác nhau. Trong đó, nho xanh vẫn là giống chủ lực, giữ vai trò ổn định đầu ra. Một số giống mới cho chất lượng tốt nhưng thời gian sinh trưởng dài hơn, đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cao.

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật như hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, bao chùm quả và hệ thống dây chuyền sơ chế, chế biến nho tươi, vang nho đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện trang trại đang sản xuất 7 ha nho, táo, liên kết với các hộ nông dân để mở rộng vùng nguyên liệu. Sản phẩm nho của trang trại đã được đưa vào hệ thống siêu thị trong nước, góp phần khẳng định chất lượng nông sản và niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm nội địa, ông Nguyễn Văn Mọi chia sẻ.

Qua đánh giá, hiệu quả kinh tế được thể hiện cụ thể qua giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Đối với cây nho, nhiều giống mới được trồng trong điều kiện kiểm soát, áp dụng tưới tiết kiệm nước, sử dụng chế phẩm sinh học, quản lý dịch hại tổng hợp,…cho doanh thu khoảng 500 đến 600 triệu đồng/ha/vụ, tương đương 1 đến 1,2 tỷ đồng/ha/năm. Cây táo - một trong những cây trồng chủ lực đạt lợi nhuận từ 160 đến 267 triệu đồng/ha/năm. Măng tây xanh và một số cây trồng giá trị cao khác cũng mang lại thu nhập ở mức hàng trăm triệu đồng/ha mỗi năm.

Khánh Hòa đang triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay, diện tích cây trồng đạt chứng nhận hữu cơ theo các tiêu chuẩn quốc tế như Mỹ (USDA-NOP), Nhật Bản (JAS), châu Âu (EU) đạt gần 5.600 ha với nhiều loại cây như điều, dưa lưới, măng tây, chà là, nhãn, xoài…Toàn tỉnh có 170 mã số vùng trồng với diện tích hơn 3.542ha, trong đó 65 mã số phục vụ xuất khẩu; đồng thời có 2 cơ sở đóng gói xoài và sầu riêng được cấp mã số xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Trung Quốc.

Đẩy mạnh liên kết, chuyển giao công nghệ

Thời gian qua, hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ trong sản xuất nông nghiệp của Khánh Hòa đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hình thành các mô hình hiệu quả, nâng cao giá trị kinh tế và từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người dân theo hướng hiện đại. Hiện nay, tỉnh tăng cường khảo sát nhu cầu thực tiễn, đẩy mạnh liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp nhằm chuyển giao giống mới, quy trình sản xuất, công nghệ chế biến sau thu hoạch, góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí và hạn chế tác động đến môi trường.

Tiến sĩ Phan Công Kiên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố (thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong quản lý nước tưới, dinh dưỡng, sử dụng cảm biến để điều chỉnh các yếu tố tiểu khí hậu trong nhà màng. Đơn vị cũng chuyển giao nhiều mô hình canh tác tiên tiến như trồng nho trong nhà màng với mái che cơ động, giàn nho chữ Y, bao lưới vườn táo, tưới tiết kiệm nước, trồng xen cây họ đậu, sử dụng bẫy sinh học... cho các hộ dân Khánh Hòa và vùng Nam Trung Bộ nhằm giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện chất lượng đất, bảo vệ môi trường.

Sản phẩm rượu vang lên men từ quả nho tại Trang trại nho Ba Mọi (xã Ninh Phước, Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng nêu rõ, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần hướng tới nền sản xuất bền vững. Việc sử dụng nước tiết kiệm, tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn, hữu cơ đang dần trở thành xu hướng chủ đạo. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư, liên kết với hợp tác xã hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến và phát triển du lịch trải nghiệm nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác.

Thực tế cho thấy, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi bền vững, từ các sản phẩm đặc thù gắn với đa dạng hóa chế biến sâu đã giúp cho giá trị sản xuất không ngừng được nâng lên, góp phần cải thiện đời sống người dân và thay đổi diện mạo vùng nông thôn. Đây cũng là nền tảng để Khánh Hòa hướng tới xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước./.