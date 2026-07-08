Ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao chất lượng tuyên truyền

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền ngày càng cao. Điều này cũng đòi hỏi đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, sâu sắc về chuyên môn mà còn phải không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và kỹ năng tuyên truyền, lấy hiệu quả và sức lan tỏa làm thước đo chất lượng hoạt động.

Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền phải bám sát chủ trương của Đảng, gắn với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung vào những vấn đề mới, nhiệm vụ trọng tâm và những nội dung cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Phương pháp tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; lấy người nghe làm trung tâm, lấy hiệu quả tuyên truyền làm mục tiêu; tăng cường ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả các nền tảng truyền thông mới, kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền trực tiếp với tuyên truyền trên môi trường số.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội. Mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên cần thường xuyên bám sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chủ động cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, lan tỏa những giá trị tích cực; tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sau 1,5 ngày tranh tài sôi nổi với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, 19 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ các hội thi cấp cơ sở, đại diện cho hơn 6.000 báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các phần thi: Soạn đề cương tuyên truyền, thuyết trình và trả lời câu hỏi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Văn Sơn (Trường Chính trị Phạm Hùng); 2 giải Nhì cho các thí sinh Nguyễn Thanh Tùng (Công an xã Thạnh Phú) và Hồ Anh Thơ (Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long). Ban Tổ chức cũng trao 3 giải Ba, 13 giải Khuyến khích và trao giấy chứng nhận cho tất cả thí sinh tham gia. Ngoài ra, tỉnh sẽ lựa chọn 2 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất để tiếp tục bồi dưỡng, đại diện Vĩnh Long tham gia Hội thi khu vực do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Hồ Thị Hoàng Yến trao giải Nhất cho cho thí sinh Nguyễn Văn Sơn (Trường Chính trị Phạm Hùng). Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN

Theo Ban Tổ chức, chất lượng hội thi năm nay được nâng lên rõ rệt. Các phần thi đều bám sát chủ đề, thể hiện sự nghiên cứu nghiêm túc, nắm vững tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời gắn chặt với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều thí sinh đã vận dụng linh hoạt phương pháp thuyết trình, kết hợp hiệu quả giữa lý luận với thực tiễn, sử dụng tốt công nghệ thông tin và các phương tiện hỗ trợ hiện đại, tạo sức thuyết phục và khả năng lan tỏa cao. Qua đó cho thấy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh đang từng bước thích ứng với yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông hiện đại.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Trang cho biết, Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây không chỉ là diễn đàn giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các báo cáo viên, tuyên truyền viên mà còn là thước đo thực chất đánh giá năng lực và kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong tỉnh. Giá trị lớn nhất của hội thi là sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức chính trị, sự đúc kết quý báu về phương pháp luận và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh./.