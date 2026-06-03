Ứng dụng AI phủ xanh thông tin tích cực

Trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thanh niên là lực lượng xung kích, tiên phong trên nhiều mặt công tác. Không chỉ tham gia hỗ trợ vận hành bộ máy chính quyền mới, đoàn viên, thanh niên còn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, góp phần đưa các chủ trương, chính sách đến với người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đoàn thanh niên xã Yên Mô (Ninh Bình) sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo các bản tin tuyên truyền. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Trước đây phương thức tuyên truyền của Đoàn Thanh niên đơn thuần là các văn bản hành chính hay tin, bài thuần túy được tăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này chưa thực sự thu hút được sự quan tâm và tương tác của người dân. Từ thực tiễn đó, từ tháng 3/2026, Đoàn Thanh niên xã Yên Mô đã đổi mới phương thức truyền thông, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng các bản tin số với nội dung ngắn gọn, trực quan, sinh động và dễ tiếp cận.

Anh Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Yên Mô cho biết, để xây dựng các bản tin AI, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng đồng thời ba phần mềm trí tuệ nhân tạo để xử lý, chỉnh sửa hình ảnh, hỗ trợ chuyển đổi văn bản thành giọng nói, dựng video, tạo hiệu ứng và hoàn thiện sản phẩm truyền thông.

Quá trình sản xuất mỗi bản tin đòi hỏi sự kết hợp linh hoạt giữa các công cụ AI cùng kỹ năng khai thác công nghệ của đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, việc xây dựng câu lệnh đóng vai trò quyết định đến chất lượng sản phẩm đầu ra. Mỗi câu lệnh cần được đưa ra rõ ràng, cụ thể, chính xác, phù hợp với mục đích tuyên truyền để AI có thể tạo ra hình ảnh, giọng đọc và nội dung đúng yêu cầu tạo hiệu quả truyền thông trên môi trường số.

Việc làm chủ các công cụ AI đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất nội dung, mở ra hướng tiếp cận mới trong công tác tuyên truyền của tổ chức Đoàn, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của người dân.

Với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, phủ xanh thông tin tích cực các bản tin AI của Đoàn xã Yên Mô tập trung vào nội dung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Đảng ủy, chính quyền xã, thông tin mới, tích cực diễn ra trên địa bàn. Các thông tin được truyền tải dưới dạng video ngắn đăng trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, Tiktok ở các trang: Yên Mô Quê Tôi, Xã Yên Mô, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Yên Mô...

Nhờ AI những nội dung chính trị, xã hội vốn được cho là "khô khan" trở nên hấp dẫn, gần gũi hơn. Các chủ trương của Đảng ủy, chính quyền xã được truyền tải đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân một cách nhanh chóng, trực quan và hiện đại nhất. Trung bình mỗi tháng, Đoàn xã thực hiện 4 bản tin, mỗi bản tin thu hút hàng nghìn lượt truy cập, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Đoàn viên thanh niên xã Yên Mô (Ninh Bình) hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính số. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Yên Mô chia sẻ, để nâng cao chất và lượng các bản tin AI, Đoàn xã nghiên cứu việc tăng tần suất thực hiện và đăng tải các bản tin; đẩy mạnh tập huấn kỹ năng số, kỹ năng nhận diện và kiểm chứng thông tin cho đoàn viên, thanh niên trong xã. Các nội dung của bản tin sẽ được đa dạng theo hướng lan tỏa những câu chuyện đẹp, gương người tốt, việc tốt, mô hình thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh tế trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường thông tin tích cực, lành mạnh.

Ông Vũ Thanh Hải, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Yên Mô đánh giá, các bản tin AI do Đoàn Thanh niên xã thực hiện đã truyền tải thông tin tích cực về mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Cách làm mới này không chỉ nâng cao hiệu quả tuyên truyền mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời khẳng định tinh thần sáng tạo, thích ứng nhanh với chuyển đổi số của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát huy vai trò của thanh niên trong việc định hướng thông tin, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng giúp thanh niên chủ động nhận diện, sàng lọc và đấu tranh với thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Phát huy hiệu quả mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại, các cấp bộ Đoàn đã nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương. Cùng với đó, tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” với hơn 10.000 tin, bài và lượt chia sẻ trên các fanpage, website và chuyên trang của Đoàn, Hội, Đội.

Công tác thúc đẩy chuyển đổi số được các cấp Hội quan tâm triển khai đồng bộ, gắn với hoạt động tình nguyện và công trình, phần việc thanh niên phù hợp yêu cầu thực tiễn. Toàn tỉnh đã thực hiện 25 công trình số hóa di tích lịch sử ứng dụng công nghệ VR360 với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng, góp phần phát huy giá trị di sản và lan tỏa hiệu quả chuyển đổi số trong cộng đồng.

Đoàn các cấp duy trì hiệu quả 130 đội hình thanh niên tình nguyện tại 129 xã, phường với hơn 2.600 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, cài đặt ứng dụng dịch vụ công, mã định danh điện tử, tiếp cận thông tin hành chính; hỗ trợ 14.000 lượt người dân được tiếp cận nền tảng “Mặt trận số”, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số tại cơ sở./.